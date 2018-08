von SK

Vom Musikverein Aufen nahmen Peter Reich, Svenia Wittenberg und Elias Schuhmacher am Lehrgang zum Leistungsabzeichen in Silber teil. Sie bestanden die Prüfung und dürfen somit den Musikverein Aufen ab September in der Hauptkapelle am Schlagzeug, dem Saxophon und dem Tenorhorn unterstützen. In diesem Jahr absolvierten noch mehr junge Musiker der Aufener Bläserjugend ein Leistungsabzeichen.

Im Mai fand das Juniorabzeichen intern im Verein statt. Dieses bestanden erfolgreich Tim Cabanis (Horn), Laura Feiler (Saxophon), Moritz Schäfer (Schlagzeug), Jonathan Schuhmacher (Posaune) und Jannik Weisser (Schlagzeug). Sie spielen nun fleißig im Vororchester mit, das jüngst am Waldfest aufgetreten ist. Außerdem absolvierten im Juni Thora Meyer und Tiago Frade Babau das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze. Die beiden dürfen nach der Sommerpause die Jugendkapelle Aufen-Grüningen an der Klarinette und am Saxophon unterstützen, die sich dann intensiv auf das Adventskonzert des Musikvereins Grüningen vorbereitet.

