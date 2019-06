Donaueschingen trauert um den „Meg-sermeister“. Das Urgestein Walter Hauger ist am Montag, 3. Juni, im Alter von 85 Jahren verstorben. Hauger stammte aus einer wahren Metzgerfamilie und war bis 1997 fast 20 Jahre das Gesicht hinter der Fleischtheke des Kaiser‘s Kaffee-Geschäfts an der Karlstraße.

Gegründet wurde das Geschäft 1882 von seinem Großvater Franz-Josef. Damals befand es sich allerdings noch nicht in der Karl-, sondern in der Max-Egon-Straße. Hauger und seine beiden Brüder lernten allesamt das Metzgershandwerk. Auch heute noch sind viele Haugers in diesem Beruf tätig. Ein Neffe von Walter Hauger verrichtet sein Handwerk etwa in Berlin. Im Sechs-Wochen-Turnus lebte Hauger zuletzt mit seiner Lebensgefährtin mal in Berlin, mal in Donaueschingen.

Seit Kindesbeinen war Hauger von Pferden fasziniert, auf jedem Reitturnier war der bekannte Donaueschinger anzutreffen und auch beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen zählte er zu den Stammgästen. Zu seinen Leidenschaften zählte auch das Reisen, zuletzt ging es 2017 nach Kanada.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 25. Juni, um 15.30 Uhr auf dem Stadtfriedhof in Donaueschingen statt.