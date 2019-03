Abschiede gab's in diese Legislaturperiode ja schon einige: Wolfgang Karrer, Claudia Jarsumbek, Heinz Bunse oder Bernhard Kaiser. All sie nahmen in den vergangenen fünf Jahren Abschied vom kommunalpolitischen Dienstagsabendsparkett. Viele Worte, bewegende Reden und der Abschied von langjährigen Weggefährten.

Philipp Janosch nimmt Abschied von der Kommunalpolitik

Eher unauffällig macht's da der jüngste Donaueschinger Stadtrat. Mit 23 Jahren zog Philipp Janosch vor fünf Jahren in den Gemeinderat ein. Doch seit damals hat er nicht nur viel in kommunalpolitischer Hinsicht gelernt, sondern auch fürs Studium. Damit ist er nun fertig und gleichzeitig ist das auch der Grund, warum für den GUB-Stadtrat nun Schluss ist. Dass er bei der Kommunalwahl nicht mehr antreten wird, ist schon länger klar, aber dass er nun auch an den letzten Sitzungen dieser Legislaturperiode nicht mehr teilnehmen, wird, teilte er am Dienstagabend mit. "Es war eine spannende und lehrreiche Zeit und es hätte gerne so weitgehen können", sagt Janosch.

Die Anreise wäre einfach zu weit

Doch schlichtweg wäre die Anreise für den Dienstagabendtermin etwas lang. Denn Janosch – nun fertig mit dem Studium – wird beruflich erst einmal ins Ausland gehen. Mexiko heißt sein Ziel. Leid tut es der Fraktion schon, auch wenn sie Verständnis hat. Vor allem Franz Wild hatte in Philipp Janosch schon seinen Nachfolger gesehen. Nicht nur in den Reihen der GUB. Sondern auch als inoffizieller Ortsvorsteher von Allmendshofen.

So bleibt Franz Wild der inoffizieller Ortsvorsteher von Allmendshofen

Doch was ja noch nicht ist, kann ja noch werden. Denn in der GUB kennt man sich ja aus mit Stadträten, die Donaueschingen verlassen und dann doch zurückkommen. So wie die Grande Dame der GUB: Olga Storck, deren die Stadträte mit einer Gedenkminute gedachten. Auch sie zog es erst aus Donaueschingen fort, um dann zurückzukehren und kommunalpolitisch noch einmal so richtig durchzustarten.