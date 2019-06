von SK

Die Feuerwehr musste am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.15 Uhr, in Richtung der Erstaufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge in der Friedhofstraße ausrücken. Dort war die Polizei vor dem Alarm noch mit der Abschiebung zweier Bewohner der Einrichtung beschäftigt.

100 Personen ins Freie gebracht

Wie die Beamten mitteilen, habe währenddessen plötzlich der Brandalarm in einem der Unterkunftsgebäude ausgelöst. Durch die Polizisten und das Sicherheitspersonal seien anschließend rund 100 Personen ins Freie gebracht worden.

Brennender Koffer

Zwei Trupps der Feuerwehr mit Atemschutzgeräten haben den Keller nach der Brandursache abgesucht, dabei ein brennendes Gepäckstück ausfindig gemacht, es ins Freie befördert, und dort abgelöscht zu werden. Laut Donaueschinger Feuerwehr habe man anschließend das Gebäude rauchfrei geblasen.

Kripo ermittelt

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei habe eine bislang unbekannte Person im Gebäude einen Koffer mit Kleidung angezündet. Am Gebäude sei kein Schaden entstanden und es ist weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei Villingen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Durch die zeitliche Verzögerung konnten die beiden Männer nicht abgeschoben werden.