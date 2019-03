von Carolin Rogg

Spannung liegt in der Luft. Das Matheabitur steht bevor. Doch es kommt noch mehr zur gewöhnlichen Aufregung dazu. Der Prüfungsbeginn wird an diesem Tag im Jahr 2018 an einem Gymnasium in Niedersachsen um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Dann müssen die Schüler auch noch einen Fehler im Aufgabenblatt von Hand korrigieren. Der Grund für die Verspätung war ein Einbruch in einem niedersächsischem Gymnasium im Mai 2018, bei dem die Abituraufgaben geöffnet wurden. Deswegen mussten in letzter Minute neue Aufgaben gewählt werden, damit das Matheabitur am nächsten Morgen stattfinden konnte.

Auch das Fürstenberg-Gymnasium erhält die Abuiturklausuren auf einem USB-Stick und muss die Prüfungsaufgaben dann ausdrucken. | Bild: Jens Wursthorn

Um solche Pannen in Zukunft zu vermeiden, plant das baden-württembergische Kultusministerium ein neues Verfahren, um die Abituraufgaben zu verteilen. Bisher wurden die Aufgaben zentral ausgedruckt und versiegelt an die Schulen versendet, welche diese bis zum Morgen der Prüfung im Schulsafe lagerten. Bei dem neuen Verfahren sollen die Prüfungsaufgaben über einen verschlüsselten USB-Stick an die Schulen geschickt werden, welcher ebenfalls in den Safe kommt. Am Tag der Prüfung soll dieser entschlüsselt und die Aufgaben von den Schulen selbst ausgedruckt und sortiert werden. Dieses neue Verteilungssystem soll bereits dieses Jahr an allgemeinbildenden Gymnasien angewendet werden. Berufliche Gymnasien, in Donaueschingen sind das das Technische Gymnasium und das Wirtschaftsgymnasium, sind von den Neuerungen noch nicht betroffen. Gerüchten zufolge werde das neue Verfahren im nächsten Jahr dort eingeführt, so Alexander Joos, Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums in Donaueschingen.

Schulleiter Mario Mosbacher (von links) erklärt Punita und Beate Müller wie das menschliche Ohr funktioniert. Am Bildschirm können das die Beiden in 3D selbst erkunden. | Bild: Jakober, Stephanie

Mario Mosbacher, Schulleiter des Fürstenberg Gymnasiums, sieht neue möglichen Pannenquellen in dem Verfahren. 400 Schulen müssten die Aufgaben fehlerfrei ausdrucken und zusammenheften. Es sei auch eine zusätzliche Belastung für die Schulleitung des Fürstenberg-Gymnasiums, da das Gremium dafür verantwortlich sei und am Morgen der Abiturprüfungen dementsprechend früh vor Ort sein müsse. Allerdings vermeide man auch alte Pannen, wie aufgebrochene Tresore durch die Verschlüsselung des USB-Sticks. "Die Erfahrung wird zeigen, welches der bessere Weg ist", so Mosbacher.

Das Kultusministerium hat das neue Verfahren an 40 Schulen erprobt, mit positiven Rückmeldungen, wie Susanne Eisenmann (CDU) berichtete. Trotzdem wurde Kritik laut, dass nicht jede Schule mit schnellen Druckern eingerichtet sei, um dieser neuen Herausforderung gewachsen zu sein. Hier hat Mosbacher keine Bedenken, da das Fürstenberg Gymnasium technisch und auch in der Verwaltung gut genug ausgestattet sei.

Das schriftliche Abitur in Baden-Württemberg startet am Montag, 30. April, mit dem Fach Deutsch.