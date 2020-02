Jeder besitzt ein Handy. Oder er nutzt dessen aufgemotzten Vetter, das Smartphone. Das sollte man zumindest meinen. Nicht nur vom Anschein im Bekanntenkreis her, sondern auch laut Statistik. Immerhin belief sich die Zahl der Mobilfunkanschlüsse in Deutschland Ende 2018 auf rund 137 Millionen: rund zwei Millionen mehr als im Vorjahr, wie das Onlineportal statista auflistet. 137 Millionen Anschlüsse bedeuten, dass vom Baby bis zum Greis nahezu jeder zweite Bürger sogar mit einem zweiten nervtötenden Klingelding kommuniziert.

Da mutet eine Installation an den Parkplätzen des Fürstenberg-Gymnasiums fast wie eine Einladung zu einer Zeitreise an. Steht doch dort tatsächlich ein Münzsprecher der Telekom: wetterfest, im Wesentlichen aus Metall gefertigt und ganz ohne davor platzierte Warteschlangen. Und, das ist das Schöne: Der Telefonhörer – farblich in Telekom-Magenta gehalten, hängt tatsächlich noch am Kabel. Ist gar die Bedeutung des guten alten Telefonhörers und damit die Lust auf Zerstörung einfach verloren gegangen?