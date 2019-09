In der Käferstraße tut sich was. In die Räume, in denen sich lange Jahre der Norma-Markt befand, soll nun wieder Leben einkehren. „Für den Gebäudeteil des ehemaligen Norma-Marktes in der Käferstraße liegt der Stadtverwaltung ein Bauantrag vor“, sagt Vera Moßbrucker von der städtischen Pressestelle. „Demnach sollen die Räumlichkeiten allerdings nicht mehr von einem Nahversorger, sondern künftig von einem Dienstleistungsunternehmen genutzt werden.“

Laden zieht in die Käferstraße

Neuer Nutzer wird zukünftig die Filiale von Mail Boxes Etc sein, die sich aktuell noch in der Max-Egon-Straße befindet. Dabei handelt es sich um ein weltweites Franchisenetzwerk. Das Geschäft bietet Dienstleistungen rund um Verpackungen, Paketversand, Grafik- und Druck. Weltweit gibt es etwa 2500 Filialen. Ab Montag, 7. Oktober, soll der Laden dann in der Käferstraße zu finden sein.

Der Laden Mail Boxes Etc wird umziehen und den Leerstand in der Käferstraße füllen. | Bild: Simon, Guy

Donaueschingen Käferstraße: Norma hat bei Nachfolger ein Wörtchen mitzureden Das könnte Sie auch interessieren

Damit sind jedoch auch die Hoffnungen vom Tisch, hier abermals einen Nahversorger unterbringen zu können. Das gestaltete sich im Vorfeld ohnehin nicht ganz einfach. Norma hat in den 1980er-Jahren dafür gesorgt, eine Wettbewerber-Klausel in den Vertrag für das Gebäude mit aufzunehmen. Das bedeutet: Will dort abermals ein Nahversorger einziehen, hängt es von Norma ab, ob dem dann auch stattgegeben wird. Dabei handelt es sich um eine privatrechtliche Regelung, die damals zwischen dem Grundstückseigentümer und der Mietpartei geschlossen wurde.

Seit dem Frühjahr steht das ehemalige Norma-Gebäude leer. Das soll sich jedoch ab dem 7. Oktober wieder mit geschäftlichem Leben füllen. | Bild: Simon, Guy

Rund 30 Jahre in der Käferstraße

Als Norma schließlich 2017 aus der Käferstraße wegzog, verließ das Geschäft damit die Räume, in denen es zuvor rund 30 Jahre seine Waren verkaufte. Die Gründe lagen damals vor allem an dem unzureichenden Parkplatzangebot direkt vor dem Gebäude, das für die Bedürfnisse des Discounters schlicht nicht optimal seien. Davon sind auf dem heutigen Standort beim ehemaligen Posthof-Areal weitaus mehr vorhanden.

Die Schließung 2017 wurde jedoch von der Stadtverwaltung nicht gerade freudig aufgenommen: „Es ist bedauerlich, dass ein weiterer Frequenzbringer in der Käferstraße schließt“, sagte der damalige Bürgermeister Bernhard Kaiser. In der Käferstraße schlossen damals recht schnell mehrere Ladengeschäfte.