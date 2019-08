von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„Schön, dass hier jeder seine Ideen umsetzen kann.“ So beschreibt einer der neun Aasener Fotofreunde, was die Gruppe zusammenbringt. Bei regelmäßigen Treffen arbeitet man themenbezogen. Am runden Tisch werden auf einem großen Bildschirm die neusten Aufnahmen vorgestellt. Das Thema Zeit hat sich die Gruppe für die kommenden Monate vorgenommen.

Auf dem Tisch liegen eine Menge Sticks, aus denen Rainer Koßmann willkürlich einen auswählt und dann die Fotos auf den Bildschirm zeigt. Ebenso interessiert an dem, was man jetzt zu sehen bekommt, aber auch gelassen wird jedes Bild kommentiert.

Themen werden unterschiedlich gesehen

„Jeder geht anders an ein Thema heran“, sagt Koßmann. Schnell wird deutlich, wie unterschiedlich zu dem aktuellen Thema gesehen und fotografiert worden ist: Welkende Blumen, Baumscheiben, die vom Alter des Stammes zeugen, das Räderwerk einer großen Uhr, eine rinnende Sanduhr mit Greta Thunberg und dem Klimawandelthema im Hintergrund oder ein durch die Landschaft rasendes, verschwimmendes Auto.

Die Zeit tickt. Ein Blick auf das neue Thema, dem sich die Fotofreunde Aasen derzeit widmen.

Sinnbilder, die sich teils auf den ersten Blick erschließen, teils längeres Hinsehen und Nachdenken verlangen. In der Gruppe fragt man sich, was das Foto aussagt, was man persönlich assoziiert und was der Fotograf sich gedacht haben könnte. Gelassene und auch heitere Gespräche, manch witzige, hilfreiche Kommentare, die zum Weiterarbeiten am Bild und zu neuen Ideen anregen.

Es geht so oder so, will wohl dieses Bild aus der Ausstellung zum Thema Müll zeigen. | Bild: Fotofreunde Aasen

Mit der jetzt auslaufenden Fotoausstellung „Müll“ in der Donaueschinger Stadtbibliothek haben die Aasener Fotofreunde erstmals öffentlich auf sich aufmerksam gemacht. Es war eine Idee von Bibliothekarin Christiane Lange, die Bilderausstellung mit dem Projekt Plastik-Müll, das Mitglieder der Umweltgruppe Südbaar gemeinsam mit den Buben und Mädchen des Kindergartens Wunderfitz gestaltet haben, gemeinsam auszustellen.

Zeit-Thema 2020 in der Bibliothek

Das Zeit-Thema, so ist es mit Bibliothekarin Lange ausgemacht, soll 2020 in die Stadtbibliothek kommen. Die Vorstellung der ersten Bilder war sozusagen der Anfang, eine Annäherung an das neue Thema und die Aufforderung, jetzt richtig einzusteigen.

Fotografiert wird in der Freizeit und bei Wochenendunternehmungen. Darüber hinaus ist man auch gemeinsam unterwegs. Geplant ist derzeit ein Besuch im Fotomuseum in Winterthur oder eine Fahrt nach Bregenz.

Einfach knipsen geht nicht

Alle zwei Monate treffen sich die Fotofreunde im gemütlichen Dachgeschoss im Haus am Anger 21 in Aasen, um die neusten Aufnahmen gemeinsam anzusehen und auszuwerten, die Augen zu schulen, den Umgang mit der Kamera weiterzuentwickeln. Die Fotos werden nicht bearbeitet, nur Ausschnitte sind erlaubt. Ein schönes Hobby wird hier gemeinsam gepflegt. Aber einfach nur knipsen, das geht nicht, darüber ist man sich unter den Aasener Fotofreunden einig, das hat man lange hinter sich gelassen.

Plastikmüll – Bilder, die für sich sprechen. Motive der Aasener Fotofreunde zu diesem Thema sind derzeit noch in einer Ausstellung in der Donaueschinger Stadtbibliothek zu sehen. Bilder: Fotofreunde | Bild: Elisabeth Winktelmann-Klingsporn

Wie andere Aktionsgruppen, beispielsweise ein Radfahrteam und die AH-Sänger, ist auch die Gruppe der Aasener Fotofreunde im Umfeld der Alten-Herren-Sportgruppe entstanden. Interessierte, nicht nur Männer, sind zum Mitmachen eingeladen und willkommen, das wird deutlich unterstrichen.