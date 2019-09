von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Bei hochsommerlichen Temperaturen feierte Aasen am vergangenen Wochenende sein 38. Dorffest. Bereits zum Fassanstich am Samstagnachmittag war der Rathausplatz gut gefüllt,

Hans-Peter Schwörer setzt den Böllerschuss zum Dorffestauftakt.

als Ortsvorsteher Horst Hall nach dem traditionellen Kanonendonner die Besucher willkommen hieß und den Spund in das Freibierfass schlug.

Der Spund ist drin, Ortsvorsteher Horst Hall (von llnks), Oliver Eckerle von der Fürstenberg-Brauerei und Karl Biedermann laden zum Freibier ein.

Dazu hatten sich auch Ortsvorsteher aus der Nachbarschaft, Ehrenbürger, Gemeinderäte und Jagdpächter Tiedemann samt Begleithund eingefunden.

Auf der Oldtimer-Festmeile beim Aasener Dorffest sticht ein eleganter Mercedes 170 S heraus. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Auf der Festmeile von der Schmitte zum Festplatz am Rathaus bot sich den Besuchern eine beeindruckende Oldtimer-Auffahrt. Das fing an mit der Vespa-Präsentation bei Aselio, dem Laden für italienische Spezialitäten von Timo Rossetto an.

Timo Rossetto zeigt seine Vespas.

Und dann folgten auf Hochglanz polierte Sportwagen, Cabrios, noble Viersitzer-Limousinen, eine ganze Traktorengeschichte, die die Herzen von Schraubern höher schlagen ließen und Motorräder aus den 50er und 60er Jahren.

Diese alten Traktoren erzählen bei der Oldtimerschau beim Aasener Dorffest Landwirtschaftsgeschichte.

Schicke Oldtimer erzählen Autogeschichte.

Zu jedem Dorffest lassen sich die Vereine neue kulinarische Gags einfallen. Voll angekommen und ins Programm eingegliedert sind die Herdepfel aus dem selbstgebauten Kartoffeldämpfer von Hans Streit mit Heringstipp oder Quark.

Apfeldünne nach Testessen serviert

Mit Apfeldünne punkteten die Weiherliit in diesem Jahr. Das Rezept, Brotteig mit einem Belag aus Schmand, Zucker, Zimt und Äpfeln hatte das Testessen bestanden und kam jetzt bei den Besuchern gut an.

Donaueschingen Neues Leben in alten Mauern: Was Thomas Schneider aus dem Kloster in Aasen gemacht hat Das könnte Sie auch interessieren

Daneben hat das Klassische seinen Platz wie die Forellen und Hähnchen der Schützen, die Grillspezialitäten bei Musikern, Sportlern und Feuerwehr, eine Schlachtplatte, Schupfnudeln oder die leckeren warmen Waffeln auf dem Schulhofstand.

Gute Stimmung herrscht am Samstagabend bei den Aasener Schützen.

Nach dem familiären Auftakt wurde der Samstagabend zum Treffpunkt für Jugendliche aus der Region. Als mit Einbruch der Dämmerung die Festhütten voll besetzt waren, gehörte der Rathausplatz wie in den letzten Jahren üblich der jungen Generation.

Der Aasener Barde Walter Scheuble beim diesjährigen Dorffest. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Als erlebnisreicher Familientag erwies sich trotz leichter Wettereintrübung wieder der Dorffest-Sonntag. Zu den gastronomischen Angeboten gab es für die Kinder Schminken, Karussellfahren, Kasperltheater, eine Springburg und Torwandschießen und natürlich den beliebten Ballonwettbewerb.

Donaueschingen Die Sorge um den Bestand der Grundschule Pfohren-Aasen wächst Das könnte Sie auch interessieren

Schätzungsweise wieder 10000 Besucher

Rechtzeitig haben die Aasener Vereine auf die Anziehungskraft dieses Ostbaar-Dorffestes, das schätzungsweise wieder um die 10 000 Besucher anzog, reagiert und ihre Festhütten und Hisli entsprechend ausgebaut.

Dieser Traktor ist ein Blickfang uf der Oldtimer-Festmeile beim Aasener Dorffest. | Bild: Elisabeth Winktelmann-Klingsporn

Das Dorffest setzte eine gute Tradition in Aasen fort. Zu ihre gehören die Feste der Vereine im Dorf, Schützenkilbig, das Osterwunschkonzert des Musikvereins, das Sommerfest des SV Aasen, die Altennachmittage der Landfrauen, der Weiherball des Narrenvereins und das St. Blasius-Pfarrfest. Die Aasener Landjugend hat zwei große Kreiserntedankfeste und eine Sonnwendfeier gestaltet. Dass in Aasen so gefeiert werden kann, ist nur möglich durch das große Engagement der vielen Vereinsmitglieder.