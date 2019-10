Meinung vor 53 Minuten

Ärgernis bei Einkaufsmärkten: Die Müllsauerei kümmert offenbar niemanden

An Herbstlaub am Boden und in engen Winkeln ist dieser Tage nichts auszusetzen. Anders ist es es, wenn es sich mutmaßlich um die Hinterlassenschaft aus dem vergangenen Jahr handelt.