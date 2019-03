Für Ärger bei einem Kunden der Tankstelle in Allmendshofen hatte der Umstand gesorgt, dass dort keine 500-Euro-Scheine angenommen werden. Wie der Kunde dem SÜDKURIER damals sagte, habe sich ein Mitarbeiter der Tankstelle den Schein geschnappt und gesagt, er sei beschlagnahmt.

Meinung "Der ist beschlagnahmt" – Merkwürdiger Vorfall in der Tankstelle bei Allmendshofen von Guy Simon

Meiste Tankstellen akzeptieren keine Fünfhunderter

"500-Euro-Banknoten können tatsächlich an Jet Tankstellen – wie auch an den meisten anderen Tankstellen in Deutschland – aus Sicherheitsgründen nicht zur Zahlung akzeptiert werden", erklärt Niels Wick, Pressesprecher der Jet Tankstellen Deutschland GmbH. Hintergrund sei ein bewusst geringer Bargeldbestand in der Kasse, der dazu führt, dass in einem solchen Fall kein Rückgeld gegeben werden kann.

Hinweis beim Zapfen: 200- und 500-Euro-Scheine werden nicht angenommen. | Bild: Simon, Guy

Keine Beschlagnahmung möglich

Kundeneigentum könne natürlich nicht vom Stationsleiter beschlagnahmt werden. "Hiervon kann nach Aussage der Beteiligten an der Jet Tankstelle in Donaueschingen in diesem Fall aber auch keine Rede sein", so Wieck. Da der Kunde zunächst keinen anderen Weg gesehen habe, den ausstehenden Betrag zu begleichen, habe der Stationsleiter offenbar die Möglichkeit ins Spiel gebracht, die Banknote als Pfand anzunehmen. "Ein solches Vorgehen ist in der Tat unüblich, wohl aber der Tatsache geschuldet, dass der Stationsleiter keine andere Möglichkeit sah, den offenen Betrag zu erhalten", sagt Wieck.

Schuldanerkenntnis übliches Vorgehen

Der Stationsleiter habe dem Kunden angeboten, ein Formular zur Schuldanerkenntnis auszufüllen. Das sei die übliche Vorgehensweise in einem solchen Fall, die sicherstellt, dass der Unternehmer die Personalien des Kunden erhält und der Kunde sich verpflichtet, den fälligen Betrag auszugleichen. "Dies Vorgehen wurde jedoch vom Kunden abgelehnt", so Wieck.