von Stefan Heimpel

Junge Soldaten der Bundeswehr aus Donaueschingen haben im Windschatten der 72-Stunden-Aktion katholischer Jugendgruppen die Hütte der Furtwanger Bergwacht auf dem Brend saniert. Über ein spezielles Referat beim BDKJ (Bund der Deutschen katholischen Jugend) waren bundesweit junge Soldaten eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Federführend für die Aktion war Oberstabsgefreiter Sebastian Dikall von der Bundeswehr in Donaueschingen.

Der Zahn der Zeit nagt

Bei einer Umfrage im Jägerbataillon 292 fanden sich gleich eine ganze Reihe von Jugendlichen, die hier bereit waren, an einem solchen sozialen Projekt mitzuwirken. Sebastian Dikall war es dann auch, der in Absprache mit der Furtwanger Bergwacht, bei der er selbst aktives Mitglied ist, diese Aufgabe entwickelte: Es galt, die fast 70 Jahre alte Hütte der Bergwacht auf dem Brend von Grund auf zu sanieren. An manchen Stellen hatte der Zahn der Zeit schon ziemlich genagt. Allerdings erfuhren die 13 jungen Soldaten im Vorfeld nichts von ihrer Aufgabe.

Viel Hilfe und Unterstützung

Zuerst wurde festgestellt, was es alles zu tun gab und man suchte sowohl über das Internet wie über verschiedene andere Kontakte nach Unterstützung. Und hier gab es viel Hilfe in Form von Gerätschaften und Baumaterial, gerade auch von Handwerkern oder sogar einem Baumarkt. Auch eine ganze Reihe von Helfern der Bergwacht war mit von der Partie. Sogar die Furtwanger Feuerwehr unterstützte das Projekt und half mit viel Wasser, das Dach zu reinigen, bevor es an die Reparaturen ging.

Abschleifen und streichen

Und es gab sehr viel zu tun. Verschiedene Bretter mussten ausgetauscht, der Rest der Hütte abgeschliffen und neu gestrichen werden. Auch am Dach musste einiges repariert werden. Sogar ganze Balken wurden ersetzt. Ebenso wurden die Beschläge an Türen, Fenstern und Fensterläden neu gestrichen oder häufig auch ausgetauscht. Und damit nicht genug, auch rund um die Hütte wurden der Rasen und die Hecken auf Vordermann gebracht. Nach 72 Stunden tatkräftigen Einsatzes strahlte die traditionsreiche Furtwanger Bergwacht-Hütte wieder komplett im neuen Glanz.