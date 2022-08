Der am Mittwochmorgen an einem Unfall auf der Bräunlinger Straße beteiligte 71-jährige Radfahrer ist am Donnerstagabend im Krankenhaus an den Folgen der erlittenen Verletzungen verstorben.

Das ist passiert

Der Mann war am Mittwochmorgen in einen Unfall verwickelt. Mit seinem Rad fuhr er am Morgen gegen 9 Uhr auf der Bräunlinger Straße. Der 71-Jährige war bergabwärts in Richtung Innenstadt unterwegs.

Zeitgleich fuhr laut Polizei ein Autofahrer aus einer Grundstückseinfahrt auf die Bräunlinger Straße. Dabei sei es zur Kollision mit dem Radfahrer gekommen, der daraufhin stürzte und sich trotz eines getragenen Fahrradhelms schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte den 71-Jährigen daraufhin in eine Klinik.