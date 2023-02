Der Holzwurm war drin in der Gnadentalkapelle beim Donaueschinger Ortsteil Neudingen, dazu noch der Schimmel. Ein 2014 gegründeter Verein zur Restaurierung des mittelalterlichen Kleinods sagte ihnen den Kampf an. 2022 war es schließlich geschafft – und die Kapelle saniert.

Unklar ist allerdings, wer jetzt für wie viel der Kosten aufkommt Die katholische Kirchengemeinde Donaueschingen sieht hier die Stadt stark in der Pflicht – und hat vor dem Verwaltungsgericht Freiburg geklagt. Dabei geht es um keinen Kleckerbetrag. Rund 709.000 Euro sind in die Sanierung geflossen.

Das Geld haben bislang die Kirchengemeinde und der Förderverein zur Sanierung der Kapelle aufgebracht. Das Gericht hat nun eine Entscheidung getroffen.

Das Urteil

Laut Mitteilung des Freiburger Gerichtes gibt das jetzt veröffentlichte Urteil der Kirchengemeinde recht: „Die Stadt Donaueschingen trägt die Kirchenbaulast für die Gnadentalkapelle in ihrem Ortsteil Neudingen. Im Rahmen dessen ist sie verpflichtet, die Kosten der Sanierung der Kapelle zu tragen. Dies hat das Verwaltungsgericht Freiburg mit dem nun zugestellten Urteil vom 19. Oktober 2022 festgestellt und damit der entsprechenden Klage der römisch-katholischen Kirchengemeinde Donaueschingen stattgegeben“, heißt es vom Gericht.

Die Kapelle Die Geschichte Bei der Gnadentalkapelle handelt es um eine jahrhundertealte Wallfahrtskirche. Sie ist als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung im Denkmalbuch eingetragen. Sie steht im Zusammenhang mit dem ehemaligen, dort ansässigen Kloster Auf Hof. Die Kapelle wurde erstmals 1441 historisch erwähnt. Wegen dem bereits 1296 erwähnten Namen Gnadental wird angenommen, dass es dort bereits früher eine Gebetsstätte gab. Ein Dokument aus dem Jahr 1473 besagt, dass „die Kapelle im Gnadental am Wald an der Lengi“ sehr bedürftig geworden sei und es wurden erstmals Spenden gesammelt. Die Kapelle, wie man sie heute kennt, wurde 1619 erbaut und 1687 erneuert. Der Vertrag Am 19. Dezember 1956 schlossen die damalige Gemeinde Neudingen, welche später nach Donaueschingen eingemeindet wurde, und die Fürsten zu Fürstenberg einen Vertrag, mit dem die Gemeinde Neudingen die Kirchenbaulast für die Gnadentalkapelle übernahm – in der Folge eben später die Stadt. Die Kosten für die Sanierung hat die Kirchengemeinde bislang getragen, außerdem wurden über den Förderverein Gnadentalkapelle Spendengelder gesammelt.

Gegen das Urteil könne Berufung eingelegt werden. Ist das nun der Weg, den die Stadt beschreiten wird? Dort sind der schriftliche Tenor sowie die schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils vom Verwaltungsgericht Freiburg vor wenigen Tagen eingegangen.

Durch die Restaurierungsarbeiten erstrahlt die Gnadentalkapelle auch im Innenbereich in neuem Glanz (Archivbild von 2021). | Bild: Andrea Wieland

„Die sehr umfangreiche Urteilsbegründung wird derzeit sowohl verwaltungsintern als auch von dem durch die Stadt beauftragten Rechtsanwalt geprüft“, erklärt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger.

Ob die Stadt Donaueschingen gegen das Urteil Rechtsmittel einlege, werde ebenfalls noch geprüft. „Es ist geplant, den Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung über das Urteil und die Begründung zu informieren“, so Grüninger weiter.

Die Begründung

Warum hat das Gericht so entschieden? Die Kirchenbaulast sei aufgrund eines Vertrages vom 19. Dezember 1956 auf die Gemeinde Neudingen übergegangen. Nach deren Eingliederung sei die Stadt Donaueschingen aus der Kirchenbaulast verpflichtet, informiert das Verwaltungsgericht.

Vertrag mit Ausgleich

1956 schlossen die damalige Gemeinde Neudingen und die Fürsten zu Fürstenberg einen Vertrag, mit dem Neudingen die Kirchenbaulast für die Gnadentalkapelle übernahm. Als Ausgleich hierfür wurde die Baupflicht der Gemeinde Neudingen am sogenannte Kaplaneihaus bei der Gruftkirche mit der Folge aufgehoben, dass die Baupflicht auf das Fürstenhaus überging.

Donaueschingen Förderverein bangt um Sanierung der Gnadentalkapelle Das könnte Sie auch interessieren

Diese Verpflichtung habe weiterhin Bestand. Eine wesentliche Änderung der Verhältnisse, die zu einer Anpassung oder Kündigung des Vertrags von 1956 berechtigen könnte, ergebe sich insbesondere nicht aus der Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Die seien auf die Kaplaneipfründe Neudingen übergegangen.

„Diese Eigentumsänderungen änderten aber nichts an der Verpflichtung der Stadt Donaueschingen aus der Kirchenbaulast“, heißt es dazu vom Verwaltungsgericht. Denn die Kirchenbaulast sei vom Eigentumsrecht unabhängig.