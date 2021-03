Der Musikverein Grüningen feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen und blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück. Alles begann im Januar 1961 mit einer Versammlung im Gasthaus Krone. Laut Pressemitteilung schlug der damalige Feuerwehrkommandant, Hermann Winterhalter, vor, eine Kapelle aufzubauen.

Bei der Sitzung am 2. März mit dem ersten Dirigenten der Kapelle, Gerhard Brüssow, Hermann Winterhalter, dem Verwaltungsrat sowie dem Musikhaus Lange aus Ravensburg wurden trotz Widerstände bereits die Instrumente verteilt. Siegfried Fromm, ortsansässiger Orgelbauer, gab die erste Notenlehre und der wöchentliche Probenbetrieb begann.

Gründung trotz Widerstand

Nach heftigen Diskussionen gab es am 8. März im Gasthaus Krone den Mehrheitsbeschluss per Akklamation und die Musikkapelle wurde offiziell gegründet. Vorsitzender war Hermann Winterhalter.

So fing alles an: das Gründungsfoto des Musikvereins Grüningen. | Bild: Archiv Verein

Am Fronleichnamstag sollte die Feuerwehrkapelle zum ersten Mal auftreten. Bei schlechtem Wetter gestalteten die Musiker den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Mauritius mit.

Die erste graue Uniform gab es 1965. Ein Jahr später sollten auch die Mädchen eine musikalische Ausbildung bekommen. Seit 1991, zum 30-jährigen Bestehen des Vereins, tragen die Musiker die heutige Uniform: eine Halbtracht mit schwarzer Hose oder schwarzem Rock, roter Weste und grüner Jacke.

Es folgt ein eigenes Probelokal

Die Mitglieder wurden immer zahlreicher, 1995 wurde das erste eigene Probelokal, ein Anbau an das alte Schulgebäude, eingeweiht. Dort finden heute noch die Register- und Gesamtproben, die Zöglingsvorpiele und Kappenabende statt.

Von den sieben Gründungsmitgliedern (Bild), sind noch vier aktiv: Alfred Hirt, Josef Hirt, Egon Doser und Hartmut Winterhalter.

Es gibt mehrere Musikformationen: das Gesamtorchester mit 60 Aktiven, die Spielgemeinschaft der Jugendkapelle mit Aufen und Wolterdingen, das Vororchester und das Miniorchester. Es gibt die Musikwerkstatt an der Grundschule und das Projekt „Musik macht uns stark“ im örtlichen Kindergarten sowie die Formation „Heilix Blechle & Co“.

Viele Feste sichern die Finanzen

Die Bläserjugend Grüningen gibt es seit 1986. Der Vorstand kümmert sich um den Ausbildungs- und Jugendbereich. Waldfeste, Straßenfeste, oder das Brigachfest spülten über die Jahre Geld in die Musikerkasse. Zudem bewirtete der Verein beim CHI-Reitturnier und beim Zunftball des Frohsinns.

Freundschaftliche Kontakte pflegt der Musikverein zum gleichnamigen Verein in der Schweiz im Züricher Oberland, zum Pfeifer- und Trommlerkorps Hastenrath in Nordrhein-Westfalen und zur Trachtenkapelle Meransen in Südtirol.

Hoffnung auf Jahreskonzert und Jubiläumsfest

Das für 2020 geplante Jahreskonzert in der Haselbuckhalle musste abgesagt werden. Dennoch geht der Blick in die Zukunft: Laut Verein gibt es Anfragen für Auftritte im Sommer, die neue Halle soll eingeweiht werden.

Guiseppe Porgo, seit vergangenem März musikalischer Leiter der Gesamtkapelle, wird die Vorbereitungen für das Jahreskonzert wieder aufnehmen und auch das Jubiläum möchte man natürlich feiern.