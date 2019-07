von Anita Reichart

Das traditionelle Petri-Heil-Wochenende steht wieder an. Und zudem kann der Wolterdinger Angelsportverein auf sein 60-jähriges Bestehen zurückblicken. Groß gefeiert wird dies jedoch nicht.

Auch nach den sechs Jahrzehnten, die der Verein nun auf dem Buckel hat, schwimmt er noch immer in ruhigen Gewässern. Die Höhen und Tiefen des Vereinslebens waren und sind auch heute noch geprägt von einer großen Kameradschaft unter den Mitgliedern. Mit viel Arbeit und Fleiß wurde der Verein aufgebaut und bis zum heutigen Tag arbeiten alle Mitglieder – aktuell 52 – daran, dem Vorbild vergangener Tage treu zu bleiben.

In den 70er Jahren wurde der Weiher ausgebaggert. Wie man sieht, war da noch nicht viel mit Bewuchs. Bild: ASV

Die Arbeit geht den Mitgliedern nie aus. Schließlich nimmt die Hege und Pflege der Gewässer, hochgerechnet an die zehn Kilometer, viel Zeit in Anspruch. Dazu gehört auch unter anderem, regelmäßig Wasserproben zu entnehmen. Dies ist auch wichtig. Denn bereits im zweiten Jahr des Bestehens kam es zu einem ersten Schicksalsschlag für die Angler. Aufgrund der Einleitung von Säure durch eine Vöhrenbacher Firma kam es Anfang 1961 zu einem massiven Fischsterben in der Breg. Nahezu der gesamte Besatz wurde vernichtet. Schaden: über 2000 Mark. Das gleiche wiederfuhr dem ASV dann 1980. Schaden, jedoch über 30 000 Mark. Damals betrug die Pacht für die Breg bereits stolze 1000 Mark. Trotz allem gaben sie nie auf.

2009 ein arbeitsreiches Jahr

Erwähnenswert ist auch, dass die Angler durch den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens schon fast im Dauerstress waren. 2009 sei das zeitinvestivste, arbeitsreichste Jahr in der Vereinsgeschichte gewesen. Unter anderem sorgten dafür viele Ortstermine, Abfischen des Reiner-Kanals und des Kolksees, die vorübergehende Bregverlegung sowie die naturnahe Gestaltung des Bachlaufes im Vorderen Zindelstein sowie der Umbau des früheren Gehringer-Wehrs.

Bei Anglern und Erholungssuchenden gleichermaßen beliebt ist der Obere Weiher.

Der ASV teilt seine Gewässer in drei Regionen ein: Die obere Breg mit Seitenbächen, vom Strobel-Wehr bis zum Wehr Schmelzdobel, Richtung Zindelstein. Die Untere Breg mit Seitenbächen vom Strobel-Wehr bis in die Enge, Richtung Bruggen. Und den Oberen Weiher mit Weihergraben und Wolfsbach bis nach Tannheim, Überaucher Straße. Der Hofweiher in Richtung Beckhofen wird zum Fischvorziehen verwendet.

Kritische Entwicklung

Dem Vorurteil, dass Angler keine Naturschützer seien, tritt der erste Gewässerwart des ASV, Peter Schropp, vehement entgegen. „Die zu betreuenden Gewässer unterliegen dementsprechend auch der Verantwortung des Vereins. Der Obere Weiher, ein enorm idyllisches Fleckchen Erde, um die Seele baumeln zu lassen, ist nicht von Naturschützern geschaffen worden. Das ist maßgeblich das Verdienst des ASV“, erklärt er. „Nicht einmal die Vogelhäuschen, die in den Büschen und Bäumen um den Weiher aufgehängt wurden, stammen von Vogelschützern, sondern von uns Fischern“, fügt Schropp an, der nun 25 Jahre Mitglied ist.

Nacktbaden ja – aber kein Angeln?

Und da gibt es noch etwas, was der Gewässerwart nicht versteht: Im Gebiet der Materialentnahmestelle für den Rückhaltebau wurde als Renaturierungsmaßnahme ein See angelegt und mit Fischen besetzt. Der ASV hat dann bei der zuständigen Behörde die Mitbewirtschaftung beantragt. Dies sei aus Naturschutzgründen abgelehnt worden. „Doch dass der See wohl als Geheimtipp für Feten und FKK-Baden gilt und wohl auch im Netz angepriesen wird, ist in Ordnung?“, fragt sich Schropp. Ein weiteres Problem auch die Aquarienhändler: Im Kolksee beim Hochwasserrückhaltebecken lebe momentan vermutlich eine Schnapp-Schildkröte. Genau erkannt habe man sie noch nicht. Wenn die Tiere den Leuten zu viel werden, setzt man sie eben ohne Nachzudenken aus, bemängelt er.

Angler-Glück im Morgenggauen

Aber zurück zum Verein: Warum ist es schön, ein Angler zu sein? Für Peter Schropp ist Angeln kein Hobby, sondern eine Passion. Es gebe nichts Schöneres, als die frühen Morgenstunden in Ruhe am Weiher zu genießen. Und Schriftführer Michael Käfer schwärmt vom Naturerlebnis „halbe Wildnis Breg„. Der Urinstinkt des Mannes, einen Fisch zu fangen, kommen bei ihm dann zum Vorschein.