Der Klimawandel und dessen Folgen werden mittlerweile täglich vor Augen geführt. Klar ist, dass dagegen etwas unternommen werden muss. Einen entsprechenden Einsatz hat es jetzt in Donaueschingen gegeben. Bäume für die Zukunft! Unter diesem Aufruf konnte die Kultur Quelle Donau, in Kooperation mit der Stadt Donaueschingen, mit über 60 freiwilligen Helfern, bestehend aus Jung (ab vier Jahre) und Alt (bis zu 60 Jahre), einen kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Der allgegenwärtige Klimawandel, wie auch der diesjährige besonders warme und trockene Sommer, bedrohe zunehmend die Wälder und mache es unter anderem dem Borkenkäfer besonders leicht, zahlreiche Bäume zu befallen, heißt es vom Verein Kultur Quelle Donau. Die Nachhaltigkeit gewinne täglich immer mehr an Bedeutung, jedoch werden die Umstände diese

zu gewährleisten auch schwieriger.

Ein Baum stehe dabei für das Leben und die Hoffnung. So wurden zusammen mit der großartigen Unterstützung von Förster Manfred Fünfgeld in der Nähe der Rehaklinik Sonnhalde das dritte Jahr in Folge 500 Weiß-Tannen eingepflanzt.

Das Zitat: „Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen“, welches Martin-Luther zugeschrieben wird, machte bereits damals schon deutlich, welche unabdingbare Bedeutung die Natur für jeden einzelnen und deren Nachkommen habe, heißt es in der Vereinsmitteilung weiter.

Der Natur werde in der heutigen Zeit bedauerlicherweise vieles abverlangt. „Dies sollte uns stets dazu ermutigen, im Rahmen unserer Möglichkeiten zur Wiederherstellung des Gleichgewichts, unseren Pflichten unermüdlich nachzukommen. Es waren heute zwar keine Apfelbäume, dennoch konnten wir unsere Wälder und das regionale Miteinander wieder einmal stärken“, so der Verein.

Die Kultur Quelle Donau bedankt sich bei allen Beteiligten und freut sich, wenn sich im nächsten Jahr sowohl die Zahl der Bäume als auch der Teilnehmenden weiterhin steigern wird.