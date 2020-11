Die Feuerwehr wurde am frühen Sonntagabend kurz vor 17 Uhr wegen eines Brandes alarmiert. In einer offenen Lagerhalle im Gewerbegebiet „Oberes Öschle“ geriet ein Wohnanhänger in Brand. Wie Einsatzleiter Marcus Ohnmacht gegenüber dem SÜDKURIER erläuterte, ist bereits auf der Anfahrt „eine starke Rauchentwicklung zu sehen gewesen.“ Die Feuerwehr, die mit rund 40 Einsatzkräften der Abteilungen Donaueschingen, Pfohren, Hüfingen und Bräunlingen sowie der Führungsgruppe C vor Ort war, gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und so ein Übergreifen auf andere Gegenstände, die in der Halle lagerten, unter anderem Fahrzeuge, zu verhindern. Ebenfalls im Einsatz war das Rote Kreuz mit rund zehn Einsatzkräften. Die Ursache für den Brand war am Sonntagabend unklar.