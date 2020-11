In Donaueschingen sind, Stand Sonntagvormittag, derzeit 280 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das entspricht einer Zunahme von 21 Fällen gegenüber der Statistik von Freitagvormittag. In Hüfingen gibt es 107 Corona-Fälle, sieben mehr als am Freitag. In Bräunlingen stieg die Zahl von 51 auf 57. Als genesen gelten in Donaueschingen 172 Personen (am Freitag 162), in Hüfingen 77 (73) und in Bräunlingen 38 (37).

Die Gesamtzahl der Infektionen im Landkreis stieg binnen zwei Tagen von 2511 auf 2657, die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus gestorben sind, stieg um sechs auf 54.