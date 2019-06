von Roger Müller

Da sage noch einer, die Jugend von heute lasse sich nur noch im Auto herumkutschieren: 29 Schüler der Trekking-Klasse 7e der Realschule begeben sich am 6. Juli auf Schusters Rappen auf den 320 Kilometer langen Westweg von Pforzheim nach Basel, und dass in 16 Tagen. Die erste Testwanderung von Donaueschingen nach Aasen und wieder zurück wurde nun schon erfolgreich absolviert.

Training beginnt früh

Über die Jahre hat sich die Trekkingklasse etabliert. „Wir versuchen jedes Jahr, uns Stück für Stück weiter zu entwickeln“, so Andreas Gottschling und Lisa Wiest, die hier mit weiteren Kollegen sehr großes Engagement zeigen. Ein großes Ziel der Trekkingtour ist es, den Jugendlichen Selbstvertrauen, Selbstverantwortung und Durchhaltevermögen zu vermitteln. Die Umsetzung dieses Anliegens beginnt schon Monate vor dem eigentlichen Start der Wanderung.

Probetouren laufen schon

Die Schüler sind unter anderem schon seit Wochen damit beschäftigt, die Wanderkarten für die jeweiligen Touren zu entwerfen. Für jede Tagestour werden je nach Höhenmeter zwischen 15 und 25 Kilometer eingeplant. Und dafür trainieren die Jugendlichen auch schon fleißig an ihrer Kondition, nicht zuletzt wie bei der jüngsten Probewanderung nach Aasen.

16 Tage dauert die Reise

Am Donnerstag und Freitag ging es auf einen weiteren Probelauf: am ersten Tag rund 14 Kilometer von Schluchsee bis auf den Feldberg, am zweiten Tag rund 18 Kilometer über Titisee, den Hochfirst nach Neustadt. „Nicht zuletzt, um auch die Ausrüstung zu testen und die Wanderschuhe einzulaufen“, so Gottschling. Finanzielle Unterstützung erfährt das Projekt durch die Eltern und von zahlreichen Sponsoren. Es gilt, ein Begleitfahrzeug für das Gepäck zu stellen, Verpflegung und auch die jeweiligen Übernachtungen müssen ebenso bezahlt werden wie die Zugtickets und nicht zuletzt die Wanderausrüstung für 16 Tage.