Donaueschingen – Mit ihrer Ankündigung, Pfingsten zeitgleich von der Brigach- und Bregquelle bis zur Donaumündung ins Schwarze Meer bei Murighiol (Rumänien) zu laufen, haben die Sportler vom LauftreffPfohren zwischenzeitlich viel Interesse bei anderen Vereinen, aber auch bei politischen Institutionen geweckt. 3145 Kilometer über 291 Etappen und zwölf Tage haben sich die 25 Läufer vorgenommen. Der Reinerlös kommt der Kinderhilfsaktion Herzenssache zugute. Inzwischen ist auch klar, dass der zweite Testlauf über Ostern und 599 Kilometer führen wird.

Nonstop soll der Lauf bis zum Schwarzen Meer vom 7. Juni bis zum 19. Juni erfolgen. Er führt von den beiden Quellen über Donaueschingen, Ulm, Ingolstadt, Regensburg, Passau, Linz, Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad, Braila, Tulcea (Donaudelta) bis nach Murighiol. Zwei Läuferteams, bestehend aus jeweils zehn Sportlern, laufen dabei abwechselnd im 24-Stunden-Rhythmus. Immer ein Läufer ist auf der Strecke, der von einem Radfahrer begleitet wird. Die anderen Läufer regenerieren zwischenzeitlich.

Schnell war den Vereinsmitgliedern klar, dass die 291 erstellten Einzeletappen an Sponsoren verkauft werden sollen, um viel Geld für den guten Zweck zu sammeln. Etwas mehr als 15 Prozent der Etappen sind inzwischen verkauft, darunter die ersten 15 bis hinter Beuron. Aufgesprungen sind unter anderem die Städte St. Georgen, Furtwangen und Donaueschingen, die einzelne Abschnitte gekauft haben. Auch das Landratsamt ist dabei. "Wir haben viel Unterstützung von Landrat Sven Hinterseh, selbst ein guter Läufer, gewonnen", sagt Thomas Schneider, Vizechef vom LT Pfohren. Hinterseh hat zudem auf der Internet-Seite des Laufs ein entsprechendes Empfehlungsschreiben veröffentlicht. Zudem gibt es erste Kontakte zum ungarischen Pendant des Schwarzwald-Baar-Kreises. Auch hier hat Hinterseh für die Pfohrener Läufer gearbeitet, um einen reibungslosen Ablauf mit viel Hilfe zu organisieren.

Verstärkt werden von den Pfohrenern jetzt die Tourismusämter der anliegenden Städte angeschrieben. Bis zur slowakischen Grenze sind die Briefe raus. "Möglicherweise werden wir nicht alle 291 Etappen verkaufen können. Aber ein fünfstelliger Betrag für die Herzensache sollte unterm Strich schon rauskommen", ergänzt Schneider.

Interesse gibt es zwischenzeitlich von Gastläufern, die die Pfohrener auf einzelnen Etappen begleiten möchten. Vor allem außerhalb Deutschlands wird das ausdrücklich gewünscht, um vorhandene Sprachbarrieren abzubauen. Aktuell großes Interesse wird diesbezüglich vor allem aus Ungarn angemeldet. Die Donaueschinger Lehrerin Julia Schacherer, selbst im Pfohrener Laufteam dabei, hat ihre Kontakte nach Ungarn eingebracht. "Julia kennt durch den Schüleraustausch viel Gastfamilien in Ungarn. Dort gibt es eine große Bereitschaft uns zu helfen und zu unterstützen", fügt Schneider an. Nun soll möglichst in den anderen Ländern eine ähnliche Kommunikation und Unterstützung aufgebaut werden.

Der erste Testlauf, im Oktober über 24 Stunden und 261 Kilometer einmal rundum den Bodensee hat gezeigt, dass die Gruppe gut funktioniert und das große Unterfangen an Pfingsten gelingen kann. An kleineren organisatorisch und technischen Verbesserungen wurde zuletzt gearbeitet. Die Gerneralprobe soll über Ostern erfolgen. Dann laufen die Pfohrener von der Neckarquelle bei Schwenningen bis zur Neckarmündung in den Rhein bei Mannheim. Damit aber nicht genug. "Wir haben uns jetzt entschieden, diesen zweiten Test-Lauf zu verlängern. Wir werden von der Neckarmündung rheinaufwärts noch bis auf die Höhe von Freiburg laufen. Das sind dann 599 Kilometer ein echter Härtetest", fügt Schneider an.