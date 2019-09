Donaueschingen vor 6 Stunden

250 Kinofans erleben Filmkomödie im Parkschwimmbad Donaueschingen unter freiem Himmel

Nicht Baden war am Freitagabend angesagt, sondern Schauen, Lachen, Popcorn knabbern: Was den Automaten so ziemlich an seine Leistungsgrenze brachte.