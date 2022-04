Im Dezember 1997 wurde die LiftTec GmbH mit Sitz in Pfaffenweiler bei Villingen-Schwenningen gegründet. Zuvor machte Firmengründer Hans-Jürgen Hirt erste Erfahrungen im Elsaß mit einem einfachen Personen-Außenaufzug mit Spindelantrieb. Das sollte zum Geschäftsmodell werden.

Anfang 1999 ist das junge Unternehmen bereits auf Wachstumskurs, die Jahresproduktion beträgt rund zehn Lift-Anlagen. In den folgenden Jahren wird das Personal sukzessive aufgestockt und die Produktion dementsprechend ausgeweitet. Vier Jahre später sind die Platzkapazitäten durch die zunehmende Nachfrage in Pfaffenweiler ausgereizt und man entscheidet sich, in eine passende Gewerbeimmobilie zu ziehen, die allerdings in Donaueschingen liegt. Somit wird auch gleich der Firmensitz in die kleine Baar-Metropole verlagert.

Die Produktionsfläche ist nun besser für die Anforderungen des Unternehmens geeignet. Sie beträgt jetzt ganze 600 Quadratmeter. 2005 werden Aufzüge anderer Hersteller getestet. Eine wegweisende Entscheidung dabei war die Aufnahme des Plattformaufzuges BA 2000 eines schwedischen Herstellers in das Portfolio. So konnte fortan der weit und breit wohl kleinste und viel Platz sparende Lift mit behindertengerechter Plattform angeboten und entsprechend montiert werden. Dieser Aufzug leistet bis heute einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der LiftTec GmbH.

Zum zehnjährigen Jubiläum sind bereits 14 Personen beschäftigt – und bei den Aufträgen geht es weiter in die Höhe, ganz der Technik entsprechend, der sich die Firma verschrieben hat. Das Unternehmen knackt mittlerweile fast die Hunderter-Marke bei den Aufträgen. Der Wachstumskurs geht weiter, zum Firmengründer und Sohnemann Jürgen stößt nun auch der zweite Sprössling Thorsten in die Firma.

Eine kleine Revolution erlebte der Liftbauer aus der Region dann 2013, als die Spindeln der Aufzüge durch Zahnriemen ersetzt wurden. Diese Form des Antriebs ist im Vergleich zu Spindelantrieben wartungsärmer und weitestgehend verschmutzungsfrei. Mit Erfolg und Wachstum müssen jedoch an anderer Stelle wieder Lösungen her: Schon wieder stößt die Produktionsstätte an ihre Kapazitätsgrenze und somit beschließt man, auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine komplett neue Produktionsstätte zu beziehen. Dieses Mal allerdings wird es ein kompletter hochmoderner Neubau.

Der neue Firmensitz wurde entsprechend den Bedürfnissen angepasst und dabei nach modernsten Gesichtspunkten konzipiert. Dazu zählt etwa der Umgang mit der immer wichtigeren Energie. Er ist zudem äußerst energieeffizient und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach dient der Stromversorgung sowie der Einspeisung in das öffentliche Netz. Die Verwaltung ist nun im Obergeschoss beheimatet, und man hat zudem einen Ausstellungsraum mit Exponaten, die der Veranschaulichung dienen und den Kunden einen guten Eindruck von den Anlagen vermitteln, die es bei LiftTec gibt. Die Werkstattfläche hat nun 2000 Quadratmeter, darunter auch eine großzügige Elektrowerkstatt. Der große Hofbereich dient als Außenlager und für die Verladung der Anlagen sowie als Parkplatz für die Firmen- und Mitarbeiterfahrzeuge. Der Bezug der neuen Räumlichkeiten in das markante rote Gebäude mit einem Außenlift erfolgte Ende 2018.

Das Unternehmen

LiftTec beschäftigt aktuell 35 Mitarbeiter und liefert jährlich circa 200 Aufzüge, Treppenplattform- und Treppenlifte aus. Thermisch getrennte Türen, die zuvor extern beauftragt wurden, werden selbst produziert, nachdem der Maschinenpark dafür aufgerüstet wurde. LiftTec ist ein deutsches Familienunternehmen mit eigener Produktion. Zudem werden auch der Service und die Wartung übernommen. Aktuell sucht man zudem einen Verkäufer im Außendienst. (rom)