Einer Polizeistreife ist am Montag, 27. Juli, ein Motorradfahrer in Donaueschingen aufgefallen. Laut einer Mitteilung beschleunigte dieser gegen 22.30 Uhr in der Pfohrener Straße seine PS-starke Suzuki heftig.

Bei der Kontrolle stellte sich demnach heraus, dass der 22-Jährige zwar einen Führerschein besitzt, dieser jedoch nur zum Fahren entsprechend gedrosselter Motorräder berechtigt. Seine 185 PS starke GSX-R 1000 war aber nicht in der Leistung beschränkt, berichtet die Polizei.

Nun erwartet den Mann eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sein Motorrad musste er stehen lassen.