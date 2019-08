von SK

Ein 21-Jähriger ist am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, mit seinem Audi in ein anderes Auto gekracht. Wie die Polizei mitteilt, stand er dabei unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Er sei mit einem Audi A3 auf der Alemannenstraße unterwegs gewesen und nach rechts auf die Breslauer Straße abgebogen. Dabei sei er zu schnell unterwegs gewesen und sei auch aufgrund seiner Verfassung zu weit nach links abgekommen. In der Folge sei er mit seinem Wagen in die linke Seite eines Autos geprallt, dessen Fahrer sich gerade auf der Breslauer Straße der Einmündung genähert habe.

Personen seien bei dem Unfall nicht verletzt worden. An den beiden beteiligten Wagen sei Schaden in Höhe von rund 14 000 Euro entstanden. Nach Abgabe des Führerscheines und einer Blutentnahme müsse sich der 21-Jährige nun noch in einem Strafverfahren führ seine Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss und den dabei verursachten Unfall verantworten.