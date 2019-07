Die umfangreiche Horror-Sammlung von Corinna und Oliver Müller aus Wolterdingen findet nun wohl tatsächlich ihren Weg in eine museale Ausstellung – zumindest einige Teile davon.

Im Nachgang der SÜDKURIER-Berichterstattung zur der Sammlung erfuhren die Müllers große mediale Aufmerksamkeit. Radio, Fernsehen und schließlich auch ein Museumsverein meldeten sich in Wolterdingen und interessierten sich für das ausgefallene Hobby.

Keinerlei Richtlinien

Bei dem Museumsverein handelt es sich um jenen aus Küssaberg im Landkreis Waldshut. „Wir sind ein Museum, dass keinerlei Richtlinien unterliegt, vielmehr geben wir allen und jedem die Möglichkeit, aber letztendlich erst nach unserer Entscheidung, sich in unseren Räumen zu präsentieren“, erklärt Rolf Bendel, der sich im Vorstandsgremium des Vereins engagiert. Platz gibt es dort also auch für Themen, die für eine Ausstellung eher ungewohnt sind. Für die Besucher dennoch sicher äußerst unterhaltsam.

Gesagt, getan. Mitglieder des Vereins waren mittlerweile bereits in Wolterdingen und haben sich die Müllersche Sammlung von Aliens, Dämonen und Filmmonstern angeschaut. Offensichtlich hat es gefallen, was sie dort gesehen haben. „Es wird wahrscheinlich stattfinden, aber erst 2021. Also keine ganz spontane Sache“, erklärt Oliver Müller. Welche Teile schließlich dann in Küssaberg zu sehen sein werden, werde noch im Detail besprochen.

Wenn also 2021 die Besucher zur Ausstellung des Museumsvereins Küssaberg strömen: Bitte nicht wundern, wenn Freddy Krüger mit klingenbewehrter Hand und verbrannter Fratze als Exponat auf einem Sockel Platz genommen hat. Das hat schon seine Richtigkeit.