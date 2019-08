von Rainer Bombardi

Der jährliche Jugendaustausch zwischen Schülern der japanischen Partnerstadt Kaminoyama und aus Donaueschingen hat Tradition und trägt dazu bei im Jugendalter das Verständnis zweier Kulturen füreinander zu wecken. Aktuell sind fünf Jugendliche mit einer Begleitperson aus Kaminoyama in Donaueschingen zu Gast.

Schüleraustausch festigt die deutsch-japanische Freundschaft

Sie präsentierten in heimischer Tracht gekleidet bei der Willkommensfeier diverse Tänze und Bräuche aus ihrer Heimat. Walter Lwowski, Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft (DJG), welche seit Jahren die Partnerschaft in Kooperation mit dem städtischen Kulturamt fördert, sprach von einem Austausch, der die deutsch-japanische Freundschaft Jahr für Jahr aufs Neue festigt.

Bis zum kommenden Samstag absolvieren die japanischen Jugendlichen ein intensives Programm, das neben einer Expedition zur Burg Wildenstein, einer Fahrt an den Bodensee, dem Besuch eines Kindergartens und einer Kanu-Fahrt auf der Donau auch einen Tag im Europapark enthält.

Zwei Abiturienten machen ein Praktikum in Kaminoyama

Die Gymnasiallehrerin Julia Erhardt, die im Vorjahr mit Donaueschinger Austauschschülern in Kaminoyama war, um Kultur und Menschen näher kennenzulernen, spricht von einer einzigartigen Erfahrung in einem hochentwickelten Land. Ihre eigenen Erfahrungen machen in vier Wochen die beiden Abiturienten Nico Trissler aus Donaueschingen und Tim Schumacher aus Bad Dürrheim. Sie beginnen nach erfolgreichem Schulabschluss ein mehrmonatiges Praktikum im Land der aufgehenden Sonne.

Und 2020 wird die Partnerschaft dann groß gefeiert

Im kommenden Jahr feiern die Städtepartnerschaft und die DJG ihr 25-jähriges Bestehen. Die Planungen für das Jubiläumsjahr sind bereits in vollem Gange. Geplant sind monatliche Veranstaltungen mit Konzerten und Vorträgen. Präsident Walter Lwowski und Heike Föhrenbach vom städtischen Kulturamt koordinieren hauptverantwortlich das Veranstaltungsangebot zum Jubiläum, das unter anderem auch den Empfang und einen mehrtägigen Aufenthalt von 25 Bürgern aus Kaminoyama vorsieht.