Das Jubiläum 150 Jahre Geisinger Hansele startet am heutigen Samstag, 11. Februar, nach langen Vorbereitungen und einer arbeitsintensiven Woche für viele Helfer. Wegen Corona waren die Feierlichkeiten 2022 um ein Jahr verschoben worden. Das letzte große Narrentreffen in Geisingen fand 2013 anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Narrenzunft Grünwinkel statt. Damals auch ein Jahr später, weil Fasnacht sehr früh war.

Start für die diesjährige Feier ist beim Brauchtumsabend am Samstag, 11. Februar, um 19.11 Uhr. Moderiert wird der Abend vom bekannten Volkskundler Werner Mezger. Uraufgeführt wird durch die Stadtmusik der neu komponierte Narrenmarsch. Die Stadtmusik begleitet zudem alle Brauchtumsvorführungen live, was bisher einmalig ist. Hierfür übersandten die teilnehmenden Zünfte Rottenburg, Bonndorf, Bad Saulgau und Schramberg den Geisinger Musikern die Noten. Für diese Brauchtumsveranstaltung gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Allein die Narrenzunft hat für die beiden Tage 100 Personen im Einsatz, wobei noch zahlreiche Mitglieder anderer Vereine mit dabei sind. Die Helferschar insgesamt ist mehr als doppelt so groß, denn die verschiedenen Verpflegungsstationen und Besenwirtschaften benötigen ebenfalls Personal. Alle fiebern mit und hoffen auf ein gelingendes Narrentreffen, so auch Bürgermeister Martin Numberger.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass dies ein sehr schönes Treffen von Narren wird, zumal auch noch das Wetter mitspielt“, so Numberger. In der Zehntscheune haben Narrenzunft und Bauhof alles vorbereitet, damit dort am Sonntag, um 11 Uhr der Zunftmeisterempfang stattfinden kann. Das alte Gemäuer bietet sich für ein solches Fest an. Viele Heizöfen sorgen für Wärme.

Die Gastronomie und Besenwirtschaften haben ab 11 Uhr geöffnet. Beim Aufstellungsplatz steht die Feuerwehr im Gerätehaus ab 11 Uhr parat, im Gerätehaus ist eine große Verpflegungsstation aufgebaut. Die Mitglieder der Feuerwehr sind dann nach dem Umzug auf dem Parkplatz der Firma Pajunk gegenüber der Stadthalle mit einem weiteren Stand dabei. Nach dem Umzug wird außer in der Stadthalle auch in der Sporthalle bewirtet. Hierfür wurde die Hälfte der Sporthalle mit einem Schutzboden ausgelegt.

Man rechnet mit rund 1800 teilnehmenden Narren und Musikern, und auch mit hohen Zuschauerzahlen. Der Umzug beginnt um 13.30 Uhr und führt durch die Karl-Hall-Straße und Jakob-Barth-Straße zum Postplatz sowie durch die Hauptstraße bis zur Krankenhausstraße. Von dort geht er über die Stadtgrabenstraße bis zum Kindergarten und löst sich bei der Stadthalle auf. Auf der Stadtgrabenstraße befinden sich zwei Besenwirtschaften, rund um den Postplatz gibt es vier gastronomische Angebote, ebenso welche auf der Hauptstraße.

Etwas Besonderes hat man sich bei DH-Sport überlegt. Doris Weinstein ließ Tassen mit dem Hansele-Emblem anfertigen, die man leer, oder gefüllt mit Glühwein erwerben kann. Beim „Hecht“ gibt es eine Verpflegungsstation, dann nochmals bei der Post durch den Sportverein. Beim Rathaus steht die Ehrentribüne. Es gibt drei Stationen, bei denen die teilnehmenden Zünfte vorgestellt werden: An der Ehrentribüne, am Postplatz und beim katholischen Pfarrheim, das ebenfalls geöffnet ist.