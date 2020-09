Eine 20-jährige war mit ihrem Opel Corsa in Richtung Donaueschingen unterwegs und kam laut Mitteilung der Polizei auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Sie kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Leitplanken und schleudert wieder auf die Straße zurück, wo sie zum Stehen kam. Die Fahrerin sowie drei Mitinsassen blieben durch den Unfall unverletzt. Am Auto der jungen Frau entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Den Schaden an den Leitplanken schätzte die Polizei auf rund 3000 Euro. Der Opel musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.