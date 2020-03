von Anita Reichart

Ein Erfolgsprojekt in der katholischen Kirchengemeinde St. Kilian Wolteringen ist die öffentliche Bücherei. Dies ist sicherlich auch ein Verdienst der ehrenamtlichen Leitung von Franziska Dannecker. Vor 16 Jahren ist die Einrichtung, die sich im Josefsheim hinter der Kirche befindet, von der stellvertretenden Ortsvorsteherin in Eigeninitiative reaktiviert worden. Unterstützung fand sie damals durch Pfarrer Werner Arnold.

Für Franziska Dannecker steht in ihrer Bücherei der Kontakt zu den Menschen im Vordergrund. Damit erreicht sie nicht nur einen großen Kundenstamm, sondern ist dank Spenden auch in der Lage, immer wieder aktuelle Medien anzubieten. | Bild: Anita Reichart

Die Bücherei ist einer jener Schätze, die auch nach dem Ruhestand von Arnold noch Bestand im Ort hat. Der Einsatz hat sich gelohnt, sonst hätte die Pfarrgemeinde 2015 nicht investiert, wozu jedoch auch eine glückliche Fügung beitrug. Wegen des damals bevorstehenden Verkaufs des Pfarrhauses musste das Pfarrbüro umziehen. Und zwar in den bisherigen Mehrzweckraum, in dem die Bücherei untergebracht war. Aus dem gegenüberliegenden ehemaligen Jugendraum sowie dem Vorraum wurde so eine helle, freundliche, rund 60 Quadratmeter große und sehr gemütliche Lesestube, in der auch eine Sitzecke zum Lesen einlädt. Der Umbau konnte damals nur ermöglicht werden, weil es vom Büchereiverband sowie von der Erzdiözese Freiburg einen Zuschuss gab. „Es war eine super gute Lösung, ein Glücksgriff“, sagt der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Dietmar Schwörer.

Karteikarten halten Ordnung

Trotz Internet und Buchhandlung kann sich Franziska Dannecker nicht beklagen: 150 Familien zählen mittlerweile zum festen Kundenstamm der Bücherei, der noch auf Karteikarten festgehalten wird. Ganz besonders freut es sie, dass auch viele junge Familien das Angebot nutzen, und dass alle Generationen, quasi von eins bis 80 Jahren, vertreten sich. Und viele nehmen meist nicht nur ein Buch, sondern gleich mehrere mit. Darum braucht sie Masse. Das Wort katholisch ist in diesem Zusammenhang übrigens nicht relevant. Denn Interessierte aller Konfessionen sind in der Bücherei willkommen, und das Angebot unterscheidet sich auch nicht von anderen Büchereien.

Bücher für alle Altersklassen

„Jedes Mal, wenn man ein Buch öffnet, lernt man etwas“, sagt ein chinesisches Sprichwort. Aus diesem Blickwinkel gesehen sind die Bücherei und ihre Leiterin wichtige Pfeiler für die Bildung, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. In rund 4000 Medien kann man stöbern. Es gibt Bücher für alle Altersklassen, Bilder- und Jugendbücher, Krimis, anspruchsvoller Literatur, Zeitgeschichte, Kochbücher, Bastelanleitungen, DVDs und vieles mehr. Doch auch Schullektüre für Referate oder Buchpräsentationen sind zu finden. Nur für digitale Medien, etwa die Toni-Box, gibt es in der Bücherei nichts, denn dafür reicht das Budget nicht.

In der Flohmarktecke können auch diverse Medien für kleines Geld gekauft werden. | Bild: Anita Reichart

Eine Herausforderung für Franziska Dannecker als Mutter einer vierköpfigen Familie ist es, den Bestand der Medien aktuell zu halten. Es gibt zwar eine Zuwendung der Diözese, die Fundgrube Flohmarkt, doch ist sie auch dankbar für Buchspenden, aber nur für neue Titel. Denn ohne diese wäre das Angebot nicht so groß.

Keine Leihgebühr

Eine Leihgebühr wird nicht erhoben, doch für Spenden ist Franziska Dannecker dankbar. Die werden in Neuanschaffungen investiert. Leseratten schätzen an der Einrichtung das familiäre Flair, dass es unbürokratisch hergeht, und dass Kinder auch ohne Anhang die Bücherei aufsuchen können. Und wie Familie Poppke schätzen alle die freundliche Art von Franziska Dannecker. Sie wiederum ist „sehr stolz, dass die Medien wieder gut erhalten zurückkommen“.