von Anita Reichart

Im Normalfall wäre die Prüfung bei der mobilen Verkehrsschule in Donaueschingen gewesen. Angesichts Corona geschah dies alles in der heimischen Schule. Damit Kinder sicher am Straßenverkehr teilnehmen können, ist es notwendig, dass sie die richtigen Verhaltensweisen und Verkehrsregeln kennen. Dieses Wissen wird ihnen durch die Verkehrserziehung näher gebracht.

Erstes Fortbewegungsmittel auf der Straße

Um die Eltern bei der Vermittlung zu unterstützen, bildet die Verkehrserziehung der Grundschule eine fächer- und jahresübergreifende Einheit im Lehrplan. Höhepunkt für die meisten Schüler ist die Fahrradprüfung in der vierten Klasse. Doch warum ist die Fahrradprüfung in der Grundschule so wichtig? „Für viele Kinder ist das Fahrrad das erste Fortbewegungsmittel, mit dem sie selbstständig am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen“, erklärt Lehrerin Julia Isak–Späth, die den Tag gemeinsam mit Schulleiterin Regina Kanstinger organisiert hat.

Fähigkeit weiterentwickeln

Damit es dabei nicht zu schweren Unfällen kommt, sei es wichtig, dass die Schüler im geschützten Raum, häufig der Schulhof oder eine Verkehrsschule, ihre Fähigkeiten auf dem Rad austesten und weiterentwickeln, fügt sie an. Die Themen erarbeiteten die 15 Schüler zu Hause. Nach der theoretischen Prüfung wurden die Fahrräder der Kinder auf Verkehrstüchtigkeit überprüft und für das Tragen eines Helms geworben.

Im praktischen Teil mussten die jungen Radfahrer einen Parcours überwinden. Sie mussten über eine von Familie Held organisierten Wippe und eine Acht fahren auf einer schmalen Spur fahren. Einhändiges Fahren und der Schulterblick standen ebenfalls auf dem Programm. Den Viertklässlern hat es sichtlich Spaß gemacht, sie waren mit vollem Eifer dabei. Als Belohnung bekamen die Kinder ein Eis, das die Eltern ausgaben. Und wenn die Eltern einverstanden sind, dürfen sie jetzt mit ihrem Rad zur Schule fahren.