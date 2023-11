Mit der bewährten Führung starten die Donaueschinger Eisstockschützen nach der Mitgliederversammlung ins neue Vereinsjahr. Eine der Aufgaben des Vereins ist die Betreuung der Eiswiese neben dem Stadion im Schlosspark.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurden laut einer Pressemitteilung die Vorsitzende Michaela Giese und ihr Stellvertreter Viktor Herzog ebenso bestätigt wie Franz Oschwald für die Positionen Kassierer und Schriftführer. Wladimir Herzog bleibt Sport- und Jugendwart. Während Holger Giese als Beisitzer ebenfalls im Amt bleibt, gibt es mit der Neuwahl des 19-jährigen Jonas Pfeiffer als zweiter Beisitzer eine Verjüngung im Gesamtvorstand. Jonas Pfeiffer folgt auf Wilfried Reinbolz, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde. In 28 Jahren Mitgliedschaft hatte der Jubilar 25 Jahre lang stets ein Vereinsamt inne. Zudem spielte er viele Jahre aktiv in Verbands- und Freundschaftswettbewerben. Als geprüfter Schiedsrichter war er im Bereich des baden-württembergischen Eisstockverbandes im Einsatz. „Diese Ehrung beinhaltet auch seine umfangreiche Arbeit am Eisstockplatz“, betonte die Vorsitzende.

Seit 25 Jahren betreut der Verein die „Eiswiese“ neben dem Stadion im Schlosspark. Die Flutung mit Wasser und die Bereitung der Eisfläche für schlittschuhbegeisterte Wintersportler erfolgt im Auftrag der Stadt Donaueschingen. Dafür sind letzten Winter 130 Stunden Arbeitsleistung angefallen. Mit einem neuen, leichteren Schneeräumgerät soll nun die Eisfläche auch bei geringerer Eisstärke bearbeitet werden können, was bei zunehmend milderen Wintern öfter der Fall ist. Die Qualifikation zur baden-württembergischen Duo-Meisterschaft und Freundschaftsturniere waren für die aktiven Eisstocksportler Herausforderungen.

Schnuppertrainings für Laiengruppen finden zunehmend auch im Umkreis Interesse, weshalb neue Laufplatten für die Stöcke beschafft wurden. Nach Corona konnte auf dem Eisstockplatz im Schlosspark wieder ein Grümpelturnier veranstaltet werden, was die Verantwortlichen auch für das nächste Jahr planen. Beim Sturm im Juli beschädigten umstürzende Bäume große Teile der Umzäunung des Eisstockplatzes und verursachten am massiven Wetterschutzzelt einen Totalschaden. Die Reparaturarbeiten am Zaun werden in Eigenarbeit geleistet, während für den Wetterschutz eine Neuanschaffung erforderlich ist.