von Christina Rademacher

Insgesamt wurden bei der Kampagne Stadtradeln in Donaueschingen 35 334 Kilometer zurückgelegt. Dadurch wurden gegenüber der gleichen Strecke im Auto rund 5000 Kilogramm CO2-Emission eingespart. Die zwei Praktikanten Markus Manzow und Julia Grellmann vom Umweltbüro haben die Daten ausgewertet.

Alternativen zum Auto aufgezeigt

Geehrt wurden die Teilnehmer jetzt bei einem Sektempfang im blauen Rathaus durch Oberbürgermeister Erik Pauly. Bedingt durch die Ferien konnten nicht alle Radler kommen. Insgesamt haben 118 Radler in zwölf Teams teilgenommen. Besonders die eingesparte CO 2-Emission sei ein beachtlicher Wert. Mit dieser Aktion habe man die mögliche Alternative zum Auto aufgezeigt, betonte Pauly. Das Stadtradeln soll ein Wegweiser sein. Auch er selbst habe schon Vorteile durchs Radeln für sich entdeckt. Man sei meistens schneller vor Ort, habe niemals Parkplatzprobleme und tue noch was Gutes.

IMS-Gear-Team auf Platz 1

Drei Teams wurden besonders ausgezeichnet, ihnen wurden Gutscheine für den Einkauf in einem Fahrradgeschäft überreicht. Ferner bedankte sich der Oberbürgermeister bei Gerhard Bronner vom Umweltbüro, der diese Aktion nach Donaueschingen geholt hat. Bronner möchte mit solchen Aktionen zeigen, dass es auch ohne Auto geht. Wenn mehr Fahrradfahrer unterwegs sind, verbessere sich auch die Infrastruktur. Im Raum Donaueschingen sei das Radwegnetz ganz gut, aber man könne immer etwas verbessern.

Platz eins von 118 Teilnehmern belegte das Team IMS Gear mit 9557 Kilometer, gefolgt vom Team Kendrion mit 2975 Kilometer bei drei Aktiven, dritter wurde Mall Umweltsysteme mit 7231 Kilometer bei 19 Aktiven. Anschließend berichteten die Teilnehmer über ihre Erfahrungen. So entstand im Team IMS Gear ein interner Wettstreit, wer die meisten Kilometer beiträgt. Bei Mall Umweltsysteme steigerte sich das Interesse und bei der nächsten Aktion möchte man verstärkt angreifen. Neben den Fahrradbegeisterten wie beispielsweise Tim Drescher, der schon immer von Immendingen nach Donaueschingen zu Kendrion fährt, sind auch einige aufs Rad gekommen, die es früher nicht in Erwägung gezogen hätten.