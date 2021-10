Mit einem Festakt und dem Streichquartett Nr. 3, op. 16, von Paul Hindemith, aufgeführt durch Quatuor Diotima beginnen am Donnerstag, den 14. Oktober, um 16 Uhr im Stravinsky-Saal die 100. Donaueschinger Musiktage. Das Werk ist bewusst gewählt. Die erfolgreiche Uraufführung dieses Werks als ein Höhepunkt der ersten „Donaueschinger Kammermusikaufführungen zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst“ am 1.August 1921 brachte den Komponisten erstmals in das Bewusstsein einer breiten musikalischen Öffentlichkeit.

Heute, nach 100 Jahren gelten die Donaueschinger Musiktage als ältestes und traditionsreiches Festival für Neue Musik. Es gab im Laufe der Jahre viele weitere Aufführungen von Komponisten, die ebenso wie damals Hindemith beim klassischen Konzertpublikum umstritten waren, weil sie neuartige, fremde und manchmal auch provozierende Klänge zu Gehör brachten. „Dass ein Festival für neue Musik das Musikleben ein Jahrhundert lang prägt, ist eine kleine Sensation“, findet Björn Gottstein, seit 2015 künstlerischer Leiter. Deshalb solle das diesjährige Festival nicht nur in die Vergangenheit zurückschauen, sondern gleichzeitig nach vorne schauen und sich der Zukunft zuwenden. Donaueschingen könne man nur feiern, indem man Experimente, Unvollendetes und Unabgeschlossenes auf die Bühne bringe. Und so solle dieses Jahr ein Startschuss für die nächsten 100 Jahre sein.

Und so haben die Verantwortlichen in den erstmals vier Tage dauernden Donaueschinger Musiktagen (14.10.-17.10.2021) ein umfangreiches, abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das an verschiedenen Orten in der Stadt stattfindet. Zunächst 24 Hauptevents aus Konzerten, aber auch Performances, und Lesungen, die zum Teil mehrfach stattfinden. Neben dem SWR-Symphonieorchester unter der Leitung von Brad Lubman sind erstmals zwei weitere groß besetzte Orchester zu hören, das Orchestre Philharmonique du Luxembourg und das Lucerne Festival Contemporary Orchestra.

In verschiedenen Räumlichkeiten und auch im Freien kann man Klanginstallationen wahrnehmen. Ferner werden die diesjährigen Musiktage von einer Fülle von Ausstellungen begleitet, die an sieben verschiedenen Orten deren 100-jährige Geschichte dokumentieren.

Im weiteren Rahmenprogramm findet unter anderem eine Preisverleihung des Deutschen Komponisten-Verbands statt. In ihrer modernen Ausrichtung bleiben die Donaueschinger nicht auf den heimischen Fokus beschränkt. Mit dem Projekt „Donaueschingen global“ richten die Donaueschinger Musiktage in ihrem Jubiläumsjahrgang den Fokus auf globale Entwicklungen zeitgenössischer Musik. Gefördert wird das Projekt von der Kulturstiftung des Bundes. Das Projekt wurde 2018 zusammen mit einem Team von internationalen Kuratoren initiiert, die zwei Jahre lang Recherchereisen in verschiedene Regionen Afrikas, Lateinamerikas, Asiens und des mittleren Osten unternahmen.

Dabei gingen sie zunächst den Fragen nach, welche Formen zeitgenössischer Musik in diesen Regionen existieren und welche Komponisten und Interpreten bislang kaum oder gar nicht auf europäischen Bühnen vertreten sind. Außerdem untersuchten sie, wie in diesen Ländern eine Musikpraxis aussehen kann, die sich von kolonialen Prägungen befreit. Die Ergebnisse dieser Recherche fließen nun ein in das Programm der diesjährigen Donaueschinger Musiktage.