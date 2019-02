von Rüdiger Fein

Gewerbesteuer und Einkommenssteuer sei Dank: Mit mehr als 3,3 Millionen Euro Einnahmen in 2018 aus der Gewerbesteuer und einem ebenfalls ansteigenden Anteil an der Einkommenssteuer stehen die Finanzen in der Gemeinde Dauchingen derzeit zum Besten. "Wir sind froh, dass wir aus dem Vollen schöpfen können", freut sich Bürgermeister Torben Dorn.

Dazu gehöre die dringend notwendige Sanierung der Kehrbühlstraße und der Wilhelm-Feder-Straße, für die man aktuell ein Ingenieurbüro mit den Planungen beauftragt habe. Allein die beauftragten Planungsarbeiten schlagen mit mehr als 60 000 Euro zu Buche und für die Betreuung der Baumaßnahme müssen noch einmal knapp 100 000 Euro ausgegeben werden. Diese Gelder wurden an der jüngsten Sitzung des Gemeinderats freigegeben. Zu den dringenden Aufgaben zähle er auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, meinte der Bürgermeister mit Blick auf die geplante Sanierung des Wilhelm-Feder-Hauses. Hierfür werde ebenso Geld gebraucht wie für die in Zukunft anstehende Sanierung und Umgestaltung des Ortskerns.

Zweite Rate für Kunstrasenplatz wird dieses Jahr fällig

Die Maßnahmen um das Wilhelm-Feder-Haus schlagen mit 500 000 Euro zu Buche, die funktionale Umgestaltung des Rathauses mit barrierefreiem Zugang kostet 184 000 Euro und für den Bauhof soll ein dringend benötigtes Multicar mit Kosten von 110 000 Euro angeschafft werden. Diese drei Posten werden allerdings mit etwa 340 000 Euro bezuschusst, so dass die Gemeinde hier nicht die ganze Last tragen muss. Für Sanierungsmaßnahmen in Schule sowie Turn- und Sporthalle werden etwas mehr als 150 000 Euro benötigt und für die Sanierung der Festhalle sind knapp 80 000 Euro im Haushalt eingestellt. Die Zweite Rate für den Kunstrasenplatz in Höhe von 88 150 Euro wird in 2019 ebenfalls fällig.

Der Haushaltsplan hat ein Gesamtvolumen von 14,6 Millionen Euro. Bei einem geplanten Schuldenabbau von 575 000 Euro soll die Verschuldung Ende des Jahres noch knapp 2,5 Millionen Euro betragen. Mit der Rücklagenzuführung von 578 000 Euro verfügt die Gemeinde über eine Rücklage von über 4 Millionen Euro.