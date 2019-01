von Rüdiger Fein

Der Seniorenbus, den die Gemeinde bislang gratis angeboten hat, um Senioren zum Einkaufen zu fahren, wird eingestellt. Davor hatte der Dauchinger Gemeinderat rege diskutiert. In einer Statistik, die in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres geführt wurde, zeichnete sich ab, dass die Nutzung nicht den Prognosen entsprach. Zwar nutzten an bestimmten Tagen bis zu sieben Personen das Angebot, zum Schwarzwald-Baar-Center oder zum örtlichen Vollsortimenter Netto gefahren zu werden. Allerdings gab es auch Tage, an denen überhaupt kein Fahrgast das kostenfreie Angebot in Anspruch nahm.

Bereits in der Sitzung des Gemeinderats hatte man über dieses Thema diskutiert und auch hier schon eine zu geringe Nutzung festgestellt, die in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten stand. In einem Bürgergespräch hatte man noch einen hohen Bedarf festgestellt. Leider habe die Wirklichkeit dies nicht bestätigt, so Gemeinderätin Ursula Heiser. Auch Mathias Schleicher sieht den Bedarf nicht mehr, zumal mit den Kosten alle Bürger belastet würden.

Kosten standen in keinem Verhältnis

Auf den Vorschlag von Jürgen Laufer, man solle das Gespräch mit den Senioren suchen, entgegnete Bürgermeister Dorn, dass man doch Mitte Oktober mit allen Senioren schriftlich Kontakt aufgenommen habe, um den Bus noch einmal zu bewerben. Ingo Österreicher rechnete aus, dass jede Fahrt je Person mehr als 30 Euro koste. Der Beschluss lautete dann mit sieben zu drei Stimmen bei einer Enthaltung, dass man das Projekt zum Monatsende einstellen und den Bus an das Autohaus zurückgeben werde. "Wir haben es probiert und ein Projekt darf ja auch mal scheitern", meinte Bürgermeister Dorn.