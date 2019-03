von Gerd Jerger

Bei der der Jahreshauptversammlung des Dauchinger Gymnastik- und Sportvereins ging im Farrenstall jetzt eine langjährige Ära zu Ende: Gisela Zimmermann übergab an ihre Nachfolgerin Gaby Dürr ein sehr gut bestelltes Feld. Und Gisela Zimmermann kann auf das Erreichte mit Stolz zurückblicken: Sie war die Initiatorin und hat mit noch einigen sportlichen Mitstreiterinnen, die damals beim Dauchinger FC Mitglied waren, den Gymnastik- und Sportverein in Dauchingen aus der Taufe gehoben. Nach 28 Jahren sei es nun an der Zeit, den Stab in jüngere Hände zu geben, so Gisela Zimmermann.

Acht Gruppen im Verein

Was vor 28 Jahren mit einer Frauengruppe und einer Kindergruppe begann, wuchs zu einem ansehnlichen Verein mit 439 Mitglieder an. In inzwischen acht verschiedenen Gruppen finden Menschen, die sich durch Gymnastik und Sport fit halten wollen, ein breit gefächertes Angebot. So gibt es derzeit beim Eltern-Kind-Turnen einen Aufnahmestopp. Weiter werden die Gymnastikstunden für Kinder und Jugendliche nach Alter getrennt angeboten. Wichtig für die Vereinsführung ist es, das Menschen jeden Alters von einem Jahr bis hin in das hohe Alter sportlich betätigen können.

Leider komme es gerade während der Wintermonate zu Engpässen bei den abendlichen Übungsstunden, so bei der Rope-Skipping-Gruppe. Zurzeit sind es über 30 Kinder und Jugendliche, die diesem modernen Seilhüpfen nachgehen. Mit ihren erlernten Choreographien erfahren sie bei öffentlichen Aufführungen, sei es beim Landesturnfest in Weinheim im letzten Jahr oder beim Niedereschacher Schinkenfest, beim Publikum große Beachtung. Der Wunsch von Übungsleiterin Melanie Lang wäre es, noch zusätzliche Stunden in der Halle belegen zu können.

Frühjahr bringt Bewegung

Im Sommer kommen zu den Hallenangeboten noch Outdoor Aktivitäten dazu. So startet der vor sechs Jahren gegründete Rad-Treff nun wieder im April. Treff ist jeden Mittwoch um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz beim Schwarzwälder Hof. Hartmut Griesser signalisierte, dass neue Frauen und Männer willkommen sind, die gerne mit dem Fahrrad die Natur genießen möchten. Auch Christel Kempter startet ebenfalls ab April wieder mit ihrer Nordic-Walking-Gruppe, auch diese Gruppe freut sich über steten Zuwachs.

Dank an viele Mitstreiterinnen

Anlässlich ihres Abschiedes aus der Vorstandschaft war es für Gisela Zimmermann ein großes Bedürfnis, allen Übungsleiter zu danken, die schon jahrelang dafür sorgen, dass der Übungsbetrieb reibungslos abläuft. Besonderen Dank aber ging von Zimmermann an Christel Kempter, sie stand ihr die ganzen 28 Jahre zur Seite und hat, obwohl sie selber einen Übungsleiterposten inne hatte, immer ausgeholfen, wo frau gefragt war, wenn es galt, eine Gruppe kurzfristig zu übernehmen.

Bürgermeister Torben Dorn hob in seinen Grußworten besonders das beispielhafte Engagement von Gisela Zimmermann hervor. Sie haben den Verein in den zurückliegenden 28 Jahren nicht nur erfolgreich geführt, sondern zu einem agilen Verein mit stetigem Wachstum gemacht. Neben ihren Vereinsaufgaben sei sie längst als Seniorensportbeauftragte der Gemeinde Dauchingen tätig. Und sie sorge im Dauchinger Löwen wöchentlich dafür, dass die Senioren sich mit altersgerechten Gymnastik fit halten. Gern angenommen wird auch das "bewegte halbe Stündchen" im Dauchinger Farrenstall, das sie dort anbiete, so der Bürgermeister zu Gisela Zimmermann.

Helena Andreas verlas in Vertretung der Kassiererin Claudia Schleicher einen positiven Kassenbericht. Die Wahlen konnte noch die amtierende Vorsitzende zügig abwickeln. In ihre Fußstapfen tritt nun Gaby Dürr, Bettina Halder wurde zur zweiten Vorsitzenden gewählt, ebenso in Abwesenheit Claudia Schleicher als Kassiererin. Sie alle wie auch die Beisitzer wurden einstimmig für die nächsten zwei Jahre gewählt. Schon jetzt hat der Verein Pläne, so wird man an den verschiedenen Festakten von den Dauchinger Vereinen präsent sein. Auch möchte man wieder beim Schwenninger Neckarman teilnehmen, 2018 waren dort 21 Läufer am Start, darunter auch Kinder.