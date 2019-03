von Rüdiger Fein

Die Wilhelm-Feder-Straße wird nach einem Beschluss des Gemeinderats grundlegend saniert. An der jüngsten Sitzung des Gremiums kam das immer wieder diskutierte Thema auf den Tisch. "Wir beschließen heute nichts", erklärte Bürgermeister Torben Dorn seinen Gemeinderäten, und ergänzte, dass dieses Vorhaben schlicht zu teuer sei, um irgendetwas übers Knie zu brechen.

Und in der Tat: Mehr als eine Million Euro investiert die Gemeinde in den nächsten zwei Jahren, um aus der stark sanierungsbedürftigen Wilhelm-Feder-Straße ein kleines Schmuckstück zu machen. In einer ersten Information stellte das planende Ingenieurbüro Bit drei mögliche Varianten vor und die Gemeinderäte hatten Gelegenheit, Änderungswünsche einzubringen.

Nach teilweise kontroverser Diskussion stellte sich eine Einbahnstraßenlösung mit einer Fahrbahnbreite von vier Metern als kleiner Favorit heraus. Diskussionswürdig waren hier lediglich die eingezeichneten Baumquartiere, sprich die Standorte, an denen eine Bepflanzung vorgesehen ist. Außerdem diskutierte der Gemeinderat darüber, auf welcher Seite die Gehsteige verlaufen sollen.

Einem Vorschlag von Gemeinderat Gönner, die Gehwege nicht zu pflastern, sondern mit einer Asphaltschicht zu belegen erteilte der vortragende Ingenieur eine Absage. Man müsse immer wieder einmal an die Versorgungsleitungen ran und dann ergebe es anschließend immer einen unschönen Flickenteppich. Beim Pflastern sehe man hingegen trotz Gragungen nichts mehr und er wisse auch aus Erfahrung, dass die Behörden, die ja auch für die Genehmigung der finanziellen Zuschüsse zuständig seien, es gerne sähen, wenn ein Belagwechsel stattfindet.

Diskutiert wurde bei dieser Variante auch, ob man nicht die Verkehrsrichtung der bereits bestehenden Einbahnführung an der Kita umdrehen solle. "Ich fahre jetzt seit vielen Jahren meine Kinder zum Kindergarten und ich hatte noch nie Probleme an der Einmündung in die Niedereschacher Straße." Bürgermeister Torben Dorn wandte sich gegen Bemerkungen, dass es nicht einfach sei, die Straße einzusehen.

Dieser ersten Vorstellung möglicher Varianten soll eine weitere folgen, die möglichst bereits in der Aprilsitzung diskutiert werden sollte, so Bürgermeister Dorn. Ansonsten laufe man seinem Zeitplan – die Fertigstellung ist für Ende 2020 vorgesehen – hinterher und verliere unter Umständen den Vorteil am Markt günstige Preise erzielen zu können.

Die Verwaltung strebt an, bis spätestens im November in die Ausschreibung zu gehen. Für die Vorstellung an der nächsten Sitzung würden jetzt vom Planungsbüro die Änderungswünsche in die dann noch einmal drei unterschiedlichen Varianten eingearbeitet und möglicherweise noch vor der Sommerpause zur Abstimmung vorgelegt werden. Dazwischen liege allerdings noch eine umfassende Information der betroffenen Bürger, so der Bürgermeister. Ob dies schriftlich oder in einer Versammlung erfolgt, darüber habe man noch nicht beschlossen.

In gleicher Weise wolle man für die, ebenfalls zur Sanierung anstehende, Kehrbühlstraße vorgehen. Hier rechnet man mit Kosten von etwa 360 000 Euro.