von Gerd Jerger

Der Dauchinger FZ-Musikband fehlt es an Trompetern beiderlei Gechlechts, die, wenn es erforderlich ist, auch eine Ausbildung erhalten. Und natürlich seien Quereinsteiger herzlich willkommen, wurde bei der Jahreshauptversammlung im vollbesetzten Sportheim vom Vorsitzenden Martin Hüllemann deutlich hervorgehoben.

Höhen und Tiefen 2018

Ansonsten könne man auf ein Jahr mit Höhen und Tiefen zurückblicken, so Hüllemann, geprägt durch den Dirigentenwechsel von Detlef Bertsche, der nach 30 Jahren seinen Dirigentenstab niederlegte. In Werner Hergeth habe die Band nicht nur einen neuen musikalischen Leiter, sondern ein Eigengewächs gefunden, der in der Band jahrelang das Schlagzeug spielte. Die Musikerinnen und Musiker haben inzwischen Werner Hergeth sehr gut angenommen. Das gab dieser in seinem Rückblick zur seiner nun einjährigen Zeit als Dirigent zu erkennen. Allerdings sei es schon ein Unterschied, ob man am Schlagzeug sitzt oder der Band als Dirigent vorstehe.

Repertoire wird erweitert

Nach wie vor suche man Verstärkung in allen Registern, vor allem aber fehle es an Trompetern. Zwar helfen in dankenswerter Weise aktive Musiker aus der Musikkapelle aus, aber auf die Dauer wäre es wünschenswert, diese aus den eigenen Reihen zu haben, so Werner Hergeth zur Versammlung. Als Ziel in naher Zukunft nannte er, das Repertoire mit Stücken aus dem Latin und Swing und dies auch mit Gesang zu erweitern. Dies in Anbetracht der bevorstehenden Konzertreise zu den Musikfreunden nach Dingelbe und vor allem für das Musikfestival im kommenden November in der Dauchinger Festhalle.

Kameradschaft funktioniert

Martina Schuler ließ das Vereinsjahr 2018 noch mal Revue passieren. Hier zeigte sich, dass die FZ-Musikband neben den musikalischen Auftritten auch kameradschaftlich einiges zu bieten hat. So habe es unter anderem neben dem närrischen Kappenabend und tags darauf folgendem Frühschoppen reichlich Gelegenheit gegeben, sich das Jahr über sich in geselliger Runde zu treffen. Fest im Jahresprogramm verankert sei auch die Teilnahme am Dauchinger Kinderferienprogramm.

Musikfestival im Herbst

Bürgermeister Torben Dorn hob in seinen Grußworten besonders hervor, dass sich gerade in diesem Jahr 50 Kinder für das Programm bei der FZ-Musikband angemeldet haben. Dies sei der Rekord unter den angebotenen Programmpunkten gewesen, daher dankte Dorn den Aktiven der FZ-Musikband besonders für ihr Engagement in der Gemeinde und er freue sich auf das kommende Musikfestival im Herbst.

Helga Bohnet vermeldete ein leichtes Minus bei den Finanzen. Dies resultiere aus den derzeitigen Renovierungsarbeiten im Vereinsheim. Nach 30 Jahren war es dringend nötig, die Küche zu sanieren. Und es stünden noch weitere Sanierungsmaßnahmen an, und so werde sich die Finanzlage zunächst nicht verbessern, so die Kassiererin.

Bei den Wahlen wurde Andreas Waibel für Kathrin Recknagel, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellte, zum Protokollführer gewählt. Als Vorsitzender bestätigt wurde Martin Hüllemann. Martina Schuler wurde ebenso einstimmig wieder zur Schriftführerin gewählt.

Arbeiten am Vereinshaus

Zum Ende der Versammlung dankte der Vorsitzende allen aktiven und passiven Mitgliedern, die das Jahr hindurch kräftig mit anpacken, wenn es unter anderem bei den Festen heißt, die Band zu unterstützen, und auch bei allen anstehenden Arbeiten rund um und im Vereinshaus. Hier bedachte Martin Hüllemann besonders Marius Bader für seinen handwerklichen Einsatz gerade jetzt während der Renovierungsarbeiten im Vereinshaus, mit einem Vesperkorb als kleines Dankeschön für sein Engagement. In diesem Jahr verzichtet die FZ-Musikband auf ihr Sommerfest, da in Anbetracht der vielen Jubiläumsfeiern in der Gemeinde viele der Mitglieder bei diesen Festen beteiligt sind. Die Dauchinger FZ-Musikband zählt derzeit 175 Mitglieder, davon sind 23 aktive Musiker und Musikerinnen.