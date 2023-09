So mancher wird sich verwundert die Augen gerieben haben angesichts der großflächigen Hinweisbanner, dass ein weiterer Netto-Markt in Brigachtal seine Pforten öffnen wird. Allein der Zusatz Getränkemarkt verweist darauf, dass im Geschäft nicht das gesamte Angebot in den Regalen zu finden sein wird.

Die Konzernzentrale in Maxhütte-Haidhof hatte zunächst angekündigt, dass in der St. Gallus-Straße 2 ein weiterer Vollsortimenter eröffnet werden soll. Auf Nachfrage des SÜDKURIER wurde allerdings die versandte Pressemitteilung revidiert und hierin ein reiner Getränkemarkt angekündigt.

Dabei wird auch auf das Angebot regionaler Getränkehersteller verwiesen. Auf den 508 Quadratmetern Verkaufsfläche unter dem markanten Wohngebäude am Bärenkreisel werden offenbar nur Getränke angeboten. Auf Nachfrage bei der Konzernzentrale, ob es weitere Waren oder Dienstleistungen geben wird, wurde nicht geantwortet.

Auf weitere Fragen keine Antwort

Interessant für Brigachtal dürfte sein, dass der neue Getränkemarkt nur knapp einhundert Meter neben dem erst im vergangenen November eröffneten Markt des Mutterkonzerns Edeka seine Waren anbietet.

Nur wenige Meter neben dem jüngst eröffneten Edeka-Markt offeriert demnächst der konzerneigene Discounter ein Getränkesortiment. | Bild: Klatt, Jörg-Dieter

Auf eine zusätzliche Anfrage bei der Netto-Zentrale, wie es zu dieser internen Konkurrenzsituation kommt, wurde ebenfalls mit keiner Silbe eingegangen. Sowohl der bestehende Netto-Markt An der Kälberweid als auch der neue Edeka-Markt verfügen über ein umfassendes Getränkeangebot.

33 Parkplätze soll es geben

Und wie sieht es mit der Anbindung des neuen Marktes an das Straßennetz aus? Die Konzernzentrale weist in ihrer Pressemitteilung auf 33 Parkplätze hin, welche über die St. Gallus-Straße angefahren werden müssen. Die Einfahrt liegt im Abbiegebereich bei der Fußgängerampel. Das hat schon in der Vergangenheit immer wieder zu einem Rückstau auf die St. Gallus-Straße geführt.