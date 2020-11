Die Solidarität zu Beginn der Corona-Krise war groß – vor allem gegenüber älteren Menschen und Risikogruppen. Ein weit verbreitetes Angebot: Einkaufshilfen, um Schutzbedürftige zu entlasten. Ein halbes Jahr später: Die Krise ist noch da, doch mit ihr ein neuer Alltag. Wird der Einkaufsdienst auch jetzt noch in Aspruch genommen? Wir haben uns umgehört.

Seniorenverein in BrigachtalMäßige Nachfrage: In der Gemeinde Brigachtal bietet der Seniorenverein „Füreinander“ einen Einkaufs- und Besorgungsdienst für die rund 250 Mitglieder des Vereins an. „Die Nachfrage ist da, aber