Für das Baugebiet „im Grüble“ kommen auf acht Baugrundstücke 60 Bewerber. Wer eines bekommt, wird über ein Punktesystem entschieden – denn die EU verlangt ein transparentes Verfahren. Wir zeigen, was für die Vergabe wichtig ist.

Bauplätze sind inzwischen nicht nur teuer, sondern auch sehr begehrt und nicht mehr so einfach zu finden. Gerade junge Familien, die es sich noch irgendwie leisten können, streben nach einem eigenen Heim, am liebsten in einer ruhigen Umgebung und im