Es ist ein Mammutprojekt für Brigachtal: Die Sanierung des Ortskerns von Überauchen. Mitten in der Corona-Krisenzeit gibt es jetzt erfreuliche Nachrichten für das Großprojekt: Die Gemeinde erhält weitere 500000 Euro Landesfinanzhilfe für die Neugestaltung der Ortsmitte. Das gibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekannt.

Der bisher bewilligte Landeszuschuss steigt somit von 1,5 Millionen Euro auf zwei Millionen Euro an. Die Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm wurden in diesem Jahr also um eine halbe Million Euro aufgestockt. Der kalkulierte Förderrahmen für die gesamte Ortskernsanierung liegt laut Pressemitteilung der Gemeinde bei knapp sechs Millionen Euro. Davon beteiligt sich das Land mit 60 Prozent der Kosten und die Gemeinde mit 40 Prozent.

Bürgermeister froh über aufgestockte Fördermittel

„Wir freuen uns außerordentlich, dass uns das Land mit einer erneuten Aufstockung der Fördermittel bei diesem Großprojekt unterstützt. Darüber hinaus werden wir im Hinblick auf die anstehenden Bauprojekte auch in den Folgejahren weitere Aufstockungsanträge beim Land einreichen müssen“ – so Bürgermeister Michael Schmitt.

Zur Neugestaltung der Orstmitte gehören der Abriss der Mehrzweckhalle, der Neubau der Kita Bondelbach, die Sanierung des Heimatmuseums und die Freiraumgestaltung der neuen Ortsmitte.

Im Moment entsteht der Rohbau des neuen Dorfhauses.

Dorfhaus dieses Jahr im Fokus

„Dieses Jahr ist das Dorfhaus der Schwerpunkt“, so Hauptamtsleiter Martin Weißhaar. Mitte des nächsten Jahres soll die Mehrzweckhalle zurück gebaut werden. Dort soll der Neubau der Kintertagesstätte Bondelbach entstehen, der für fünf Gruppen vorgesehen ist. Bis zum Frühsommer dieses Jahres soll laut Gemeinde ein Architekt vom Gemeinderat mit dem Kita-Neubau beauftragt werden.

Der derzeitige Durchführungszeitraum im Landessanierungsprogramm laufe bis Ende 2022. Schon jetzt sei absehbar, dass die Gemeinde eine zweijährige Verlängerung beantragen werde, um alle Maßnahmen umsetzen zu können.