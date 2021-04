von Redaktion

Eine Runde um den Dorffestplatz drehen, dabei kulinarisch verwöhnt werden, den ein oder anderen Bekannten wieder treffen und das Flair genießen, darauf freuen sich nicht nur die Brigachtaler jedes Jahr aufs Neue. Das 36. Brigachtaler Dorffest, das vom 24. bis 26. Juli geplant war, hätte nach dem coronabedingten Ausfall im Jahr 2020 der lange ersehnte Neustart werden sollen.

Das Dorffest wird aber auch in diesem Jahr nicht stattfinden können, das teilt Sascha Eichkorn aus dem Organisationsteam in einer Presseerklärung mit. In Anbetracht der Corona-Pandemie, deren Aus­wirkungen die Menschen weltweit in nahezu allen Gewohnheiten teils dramatisch einschränkt, heißt es, haben sich die Organi­satoren in Abstimmung mit allen teilnehmenden Vereinen und der Verwaltung der Gemeinde Brigachtal einstimmig entschlossen, auf die diesjährige Durchführung erneut zu verzichten.

„Wir alle wünschen uns, dass dieser Alptraum irgendwann ein Ende finden wird und wir alle wieder mit Optimismus und Freude in unser eigentliches Vereinsleben und auch in solche Festvorbereitungen einsteigen können. Aktuell gilt der Fokus von uns allen aber einzig und alleine der Bekämpfung der Pandemie. In diesem Sinne stand eine Durchfüh­rung des Dorffestes zu keinem Zeitpunkt wirklich zur Debatte“, so die Stellungnahme von Sascha Eichkorn, Mitglied des dreiköpfigen Organisationteams des Brigachtaler Dorffestes.

Schlussendlich sehen sowohl die Gemeindeverwaltung als auch die Organisatoren eine Absage als alternativlos an. Sollten es die äußeren Umstände zulassen, dann wird die Festgemeinschaft im Jahr 2022 einen neuen Anlauf nehmen.