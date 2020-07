von Klaus Dorer

Otmar Fehrenbacher, Urgestein des Überauchener Sportvereins, hat nach 18 Jahren an der Spitze des 380 Mitglieder starken Traditionsvereins nun endgültig seinen Rückzug erklärt und die Geschicke in jüngere Hände gelegt: Waldemar Folwaczny heißt der neue Vorsitzende beim SV. Der 50-jährige Polizeibeamte wurde in der Überauchener Mehrzweckhalle einstimmig gewählt. Bestätigt wurde der zweite Kassierer Patrick Drzyga. Das Beisitzer-Team wurde um das Duo Toni Zelmer und Leonardo Celestino ergänzt. Neu ist auch der erste Kassierer Fabian Hör, der Klaus Neininger folgte. Neininger hatte zuvor letztmals eine nahezu ausgeglichene Kassen-Bilanz vorgelegt. Das Dorffest und der Fastnachtsball waren die finanziellen Höhepunkte.

Sportbetrieb: Dass der SV mit einem ganz jungen Team auf dem Vormarsch ist, zeigte der Bericht von Sigurd Bickmann, sportliche Leitung: „Wir sind eine motivierte multikulturelle Truppe mit 13 Neuzugängen aus zwölf Nationen. Mit einem letzten Tabellenplatz befand sich der Traditionsverein zuletzt „sportlich im freien Fall“, wie Bickmann wörtlich sagte. Nun möchte der SV nach dem Scheitern der Fusion vor Jahresfrist mit dem FC Brigachtal wieder positiv in die Zukunft blicken: „Wir haben einen Kader von 50 Aktiven, wobei 22 Mann für die Erste zur Verfügung stehen.“ Das neue Trainerduo mit Cheftrainer Christoph Hayn (ehemals FC Weigheim) und Torwarttrainer Adrian Sunderer (ehemals FC Kirchdorf) will an sportliche Erfolge anknüpfen. Auch Bürgermeister Michael Schmitt freute sich über die Entwicklung und dass es nun offenbar aufwärts geht.

