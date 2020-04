von SK

Eine Runde um den Dorffestplatz drehen, dabei kulinarisch verwöhnt werden, den ein oder anderen Bekannten wieder treffen und das Flair genießen – darauf freuen sich nicht nur die Brigachtaler jedes Jahr aufs Neue.

Das 36. Brigachtaler Dorffest, welches vom 25. Juli – 27. Juli geplant war, hätte ein Neustart werden sollen: Die teilnehmenden Vereine hatten vor, das bisherige Konzept grundlegend zu verändern. Umsonst, wie sich nun zeigt: Das Dorffest wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

Sichere Durchführung nicht gewährleistet

Dazu haben sich in Anbetracht der Corona-Pandemie die Organisatoren in Abstimmung mit allen teilnehmenden Vereinen und der Verwaltung der Gemeinde Brigachtal entschlossen: „Eine sowohl für die Besucher als auch für die teilnehmenden Vereine sichere Durchführung kann unter Berücksichtigung aller uns derzeit vorliegenden Informationen nicht zweifelsfrei sichergestellt werden“, so Sascha Eichkorn, Mitglied des Organisationteams.

„Wir sind uns unserer Verantwortung in der aktuellen Situation vollumfänglich bewusst. Ebenso wissen wir auch um die finanziellen Konsequenzen für die Vereine, denen damit eine der wichtigsten Einnahmequellen für das tägliche Vereinsleben wegbricht. Dennoch war die Rückmeldung auf eine schriftliche Anfrage an alle teilnehmenden Vereine durchweg positiv, was deren Unterstützung hinsichtlich einer Absage betrifft.“

Absage jetzt macht Sinn

Die Absage zum jetzigen Zeitpunkt sei eine sinnvolle Entscheidung in Anbetracht der noch zu leistenden Vorarbeiten. Es müssten Verträge abgeschlossen und damit finanzielle Verpflichtungen eingegangen werden. Ebenso müssten Sponsoren gewonnen werden. Dinge, die laut Eichkorn derzeit einfach nicht in die Welt passen.

Die Unternehmen hätten aktuell andere Sorgen, als ihre Gelder für Veranstaltungen einzusetzen. Ebenfalls seien notwendige Sitzungsrunden aktuell nicht sinnvoll durchführbar. Digitaler Ersatz sei in Anbetracht der vielen Teilnehmer nicht umsetzbar.

Neuer Anlauf im nächsten Jahr

Schlussendlich sehen sowohl die Gemeindeverwaltung als auch die Organisatoren eine Absage als alternativlos an. Es gilt sich nun zu sammeln, um 2021 einen neuen Anlauf zu nehmen.