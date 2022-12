von Klaus Dorer

Das Weihnachtstheater hat beim Brigachtaler Musikverein seit über 100 Jahren Tradition. Immer am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es ein Luststück, einen Schwank in drei Akten oder auch mal eine Kriminalkomödie. In diesem Jahr hat sich Regisseur Volker Hirt für letzteres entschieden.

Beim Stück „In dieser wunderschönen Nacht“, von Ulrich G. Engelmann geht es um Mord und Totschlag, das Ganze natürlich mit einem Augenzwinkern versehen. Die Aufführungen finden am Montag, 26., und am Donnerstag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr, in der Arenberghalle in Klengen statt.

Der Verdacht ist schwerwiegend

Wenn sich am zweiten Weihnachtsfeiertag der Vorhang öffnet, dann werden sie alle wieder zu sehen sein, die Hobbyschauspieler der Musikvereins. Diesmal geht es um eine Ehefrau, deren Mann von einer Geschäftsreise nicht zurückkehrt. Die geschwätzige Nachbarin äußert einen schwerwiegenden Verdacht: Der Mann soll von seiner Frau ermordet, zerstückelt und aus dem Haus geschafft worden sein.

Ob es sich tatsächlich um eine Beziehungstat handelt, wird natürlich nicht verraten. Bei dem Stück spielen mit: Desiree Klatt, Katrin Ehlert, Christof Baumann, Erik Simon, Lisa Bartel, Miguel Pinto-Grangler, Petra Simon, Janina Weingärtner und Nadine Götz.

Hier haben Kinder ihren Spaß

Die Idee, ein Nachmittagsstück für Kinder zu spielen, hatte Thomas Huber schon vor Jahren. Die letzten Aufführungen kamen auch bestens an, so dass es nun eine Fortsetzung geben wird. Das Stück „Wie Tatis Weihnachten machte“ wird am Montag, 26. Dezember um 14 Uhr in der Klengener Halle gegeben. Der Eintritt ist hier frei.

Zur Schauspieltruppe gehören Annika Ehlert, Ronia Geiger, Britta Geiger, Gerhard Hirsch sowie Thomas Huber, der auch Regie führt. Das Stück spielt in grauer Vorzeit, die Eltern wandern nach Amerika aus und lassen ihre Kinder beim Onkel zurück. Eines Tages finden sie eine Spieldose. Beim Abspielen einer Melodie erscheint der Hausgeist. Karten im Vorverkauf gibt es bei Edeka Strecker