von Klaus Dorer

Wunderbare sonnige, schon fast sommerliche Tage gab es zuletzt zuhauf. Da zieht es viele eigentlich zur gemeinsamen Freizeitbeschäftigung nach draußen auf den Sportplatz, die Skaterbahn oder den Radweg. Doch das Gebot dieser Tage lautet: „Wir bleiben zuhause“. Denn überall ist der öffentliche Vereinssport, ob in der Halle oder im Freien, aufgrund der Kontaktverbote im Zuge der Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen. Das trifft auch die Leichtathletik- und Turngemeinschaft (LTG) in Brigachtal.

Sportbetrieb ruht auf unbestimmte Zeit

„Der Traditionsverein ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Vereinsmitgliedern bewusst und stellte mit Schulschließung auch den kompletten Sportbetrieb ein“, berichtet Brita Krebs, LTG-Vereinsvorsitzende, Trainerin und selbst aktive Sportlerin. Es sei eine notwendige Entscheidung gewesen, die aber nicht leicht zu fällen war, so Krebs. Seither verändert sich die gesellschaftliche Situation in Punkto Corona nahezu täglich. Es sind zwar „Lockerungen“ geplant, wann jedoch wieder mit einem geregelten Vereinssportbetrieb zu rechnen ist, vermag derzeit keiner zu sagen.

So bleibt der Kontakt erhalten

Gerade junge Menschen haben einen ausgeprägten Bewegungsdrang, der schwer in einer Wohnung zu realisieren ist. Das „Social Distancing“, also die räumliche Trennung von Schulkameraden und Freunden, fällt allen schwer. Aus diesem Grund haben sich zwei Trainerinnen der Jugendgruppen im Bereich Leichtathletik und Turnen eine alternative Form des „Miteinander-in-Kontakt-Bleibens“ und Sport-Treibens ausgedacht, berichtet Krebs. In regelmäßigen Abständen drehen sie kleine Videos mit rund 20-minütigen Workouts. Diese sportlichen Übungseinheiten sind geeignet, um in Wohnungen, auf dem Balkon oder im heimischen Garten durchgeführt zu werden.

Verein dreht eigene Videos

Die Videos werden per Nachrichtendient an die Teilnehmer der Sportgruppen versandt und laden zum Mitmachen ein. Klar gibt es bereits zahlreiche Fitness-Videos im Netz, die sich nicht erst seit dem Schließen von Sporteinrichtungen steigender Beliebtheit erfreuen. Dieses Vereinsprojekt, an dem sich auch jugendliche Teilnehmer im Alter zwischen 12 und 17 Jahren aktiv beteiligen, sei jedoch etwas Besonderes, denkt Krebs.

Neuen im Team benennen

Die Teilnehmer lassen sich sportliche Übungen für ihre Vereinskollegen einfallen, führen diese vor und erklären dazu, bevor sie abschließend den nächsten im Team nominieren, der dann an der Reihe ist, die nächste Sporteinheit zu planen. „So lernen unsere jugendlichen Sportler nicht nur für ihre eigene körperliche Betätigung verantwortlich zu sein, sondern auch für die der Teammitglieder“, sagt Krebs. Ganz nebenbei entwickeln die Kinder Fach- und Vermittlungskompetenz, verbessern ihre Fähigkeit zur Kommunikation. All dies sind pädagogische Fähigkeiten, die ihnen auch in der Schule und im weiteren Leben hilfreich sind, weiß Krebs als langjährige Trainerin.

Freiwillig engagiert

Sie ist stolz auf ihre Truppe, die sich so spontan und gänzlich freiwillig engagiert um Vereinssport auch in der Corona-Krise weiter leben zu lassen. Gleichwohl freuen sich natürlich alle Beteiligten auf den Zeitpunkt, wenn es wieder unbeschwert möglich ist, in der Turnhalle oder auf dem Trainingsplatz gemeinsam ihrem sportlichen Hobby nachzugehen, betont es Krebs abschließend.