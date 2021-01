von Hans-Jürgen Götz

: Das Aprilwetter am Donnerstag mit stundenlangem Regen und wenigen sonnigen Abschnitten hat für diesen herrlichen Regenbogen gesorgt, er sich hier quer über den Himmel spannt. Aufgenommen hat unser Fotograf den Regenbogen von Brigachtal aus in Richtung Rietheim . Dieses Farbspektakel entsteht, wenn Sonnenstrahlen auf Regentropfen treffen, dann wird das Sonnenlicht im Tropfen in verschiedene Farben zerlegt, die man dann am Himmel sehen kann.