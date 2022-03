Nach 55 Jahren Arbeit in ihrer kleinen Werkstatt haben Waltraud und Paul Ritzmann nun aufgehört. Der 87-jährige Meister hat Knieprobleme. Die Geschichte des Traditionsbetriebs geht aber weiter.

Das Ehepaar Waltraud und Paul Ritzmann gehört einfach dazu zum kleinen Brigachtaler Teilort Überauchen. Exakt am 1. Februar 1967 gründeten die Ritzmanns am Ortsausgang in Richtung Tannheim eine eigene kleine Werkstatt. 2022, fast genau 55 Jahre